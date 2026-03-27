Riccione digitalizza il Consiglio comunale con CiviCam

Una piattaforma integrata per trasmissioni in streaming, votazioni digitali e verbali automatizzati migliora trasparenza e accessibilità

A partire dalla seduta del 26 marzo, il Consiglio comunale ha adottato un nuovo sistema per la digitalizzazione integrale dei lavori consiliari, segnando un importante passo avanti nel percorso di innovazione dell’ente. Si tratta della piattaforma CiviCam, una soluzione tecnologica avanzata che consente di gestire in modo completamente digitale tutte le fasi delle sedute, migliorandone efficienza, qualità e fruibilità.

Il sistema permette di organizzare e gestire in tempo reale l’ordine del giorno, gli interventi e le votazioni attraverso una web app dedicata, accessibile ai consiglieri tramite profili personalizzati. Le sedute vengono trasmesse in diretta streaming e rese disponibili anche successivamente in modalità on-demand, con contenuti facilmente consultabili grazie all’indicizzazione per argomenti, relatori e singole votazioni. La piattaforma integra inoltre funzionalità di sottotitolazione e trascrizione automatica, contribuendo sia alla redazione dei verbali sia a una maggiore accessibilità per tutti i cittadini.

La nuova dotazione tecnologica della sala consiliare, composta da impianti audio-video di ultima generazione, telecamere ad alta definizione e sistemi di regia automatizzata, garantisce una qualità elevata delle trasmissioni anche sui canali social istituzionali. Il sistema supporta inoltre la partecipazione da remoto e in modalità ibrida, estendendo queste modalità operative anche alle Commissioni consiliari.

L’intervento si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento reso necessario dal superamento delle criticità del precedente impianto, ormai obsoleto e difficilmente manutenibile. L’investimento di circa 100.000 euro è stato reso possibile grazie a risorse Pnrr. Un sistema moderno in grado di assicurare continuità operativa e al tempo stesso rafforzare la trasparenza dell’azione amministrativa.

“Con questo intervento l’Amministrazione compie un significativo passo avanti nel processo di innovazione e digitalizzazione dell’Ente - dichiara l’assessore all’Innovazione tecnologica Alessandro Nicolardi - .L’adozione di un sistema integrato per la gestione digitale del Consiglio comunale consente di rafforzare l’efficienza amministrativa e di consolidare i principi di trasparenza e accessibilità, garantendo ai cittadini la possibilità di seguire e consultare l’attività istituzionale in modo semplice e continuo”.

Soddisfazione è espressa anche dal presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi: "Il nuovo sistema introduce strumenti concreti a supporto dell’organizzazione dei lavori consiliari, dalla gestione informatizzata dell’ordine del giorno e degli interventi, fino alle votazioni digitali e alla verbalizzazione automatica. Si tratta di una soluzione che migliora la fluidità delle sedute, assicura maggiore precisione nella gestione delle procedure e rende più strutturata e consultabile l’intera attività del consiglio”.

Per accedere direttamente dal sito del Comune di Riccione questo è il link: https://riccione.civicam.it/.







