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Riccione, dipendenti comunali e assessori in bici per il Bike to Work Day

Il Comune aderisce alla giornata dedicata alla mobilità sostenibile, nonostante il meteo incerto

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
18 settembre 2026 09:50
Riccione, dipendenti comunali e assessori in bici per il Bike to Work Day -
Riccione
Attualità
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Anche il Comune di Riccione ha aderito questa mattina al “Bike to Work Day”, la giornata che promuove la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile per recarsi al lavoro. L’invito della sindaca Daniela Angelini, rivolto a dipendenti comunali e assessori, è stato accolto con entusiasmo, nonostante le condizioni meteorologiche incerte.

L’iniziativa rientra nell’ambito della “Settimana europea della mobilità”, la campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulle soluzioni di trasporto pulite e intelligenti che Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, promuove ogni anno coinvolgendo persone, enti e associazioni per far conoscere i benefici fisici, psicologici ed economici legati a una forma di spostamento più lenta, consapevole e attenta all’ambiente.


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