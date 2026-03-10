Riccione, distribuite borracce termiche agli studenti per ridurre la plastica

L’iniziativa “Un mare d’acqua” coinvolge scuole primarie e secondarie e promuove comportamenti sostenibili tra le nuove generazioni

Questa mattina l’assessore all’Ambiente del Comune di Riccione, Christian Andruccioli, accompagnato dalla vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa, ha avviato la distribuzione delle borracce termiche in acciaio con il logo del Comune destinate agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.





La distribuzione è cominciata simbolicamente dalla scuola primaria di viale Capri e dalla scuola secondaria di primo grado di viale Einaudi dove l’assessore e la vicesindaca sono stati accolti dai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi 1 e 2 Nicola Tontini e Benedetta Bernardi. La consegna proseguirà nei prossimi giorni in tutte le classi coinvolte dove saranno consegnate oltre 2mila borracce. Un intervento che punta non solo a ridurre l’impatto ambientale e l’utilizzo della plastica monouso, ma anche a rafforzare l’educazione ambientale all’interno delle scuole e promuovere comportamenti più sostenibili tra le nuove generazioni.

L’iniziativa rientra nel progetto “Un mare d’acqua”, promosso dall'amministrazione comunale, che prevede, oltre alla distribuzione di bottigliette riutilizzabili in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado di Riccione, anche l’installazione di sette erogatori di acqua collegati alla rete dell’acquedotto nelle sedi degli uffici comunali. Il progetto ha partecipato al bando regionale emesso dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ottenendo un contributo di 37.600 euro.

“Con questa iniziativa vogliamo compiere un passo concreto verso l’eliminazione della plastica monouso nelle scuole della nostra città – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli –. Consegnare una borraccia a ogni studente significa promuovere abitudini più sostenibili e sensibilizzare i più giovani sull’importanza di ridurre i rifiuti. È un gesto semplice ma dal grande valore educativo, che coinvolge direttamente ragazzi, famiglie e personale scolastico. Questo progetto rappresenta un altro passo verso la diffusione della cultura della sostenibilità e della transizione ecologica che stiamo portando avanti per la nostra città”.