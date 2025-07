Riccione diventa capitale mondiale delle serie Tv: in arrivo star internazionali e anteprime esclusive

Tutto pronto per l'Italian Global Series Festival

Tutto pronto per l’apertura ufficiale dell’Italian Global Series Festival, che prenderà il via con un evento speciale già domenica 22 giugno a Riccione. Alle ore 19, nella splendida cornice di Villa Franceschi (viale Gorizia, 2), verrà inaugurata l’esposizione immersiva dedicata a Il Paradiso delle Signore, una delle fiction più amate della televisione italiana. La mostra offrirà al pubblico un autentico tuffo nel passato tra costumi d’epoca, filmati inediti, fotografie di scena e suggestioni cinematografiche.

A rendere ancora più viva l’esperienza saranno alcuni dei volti più amati della serie, presenti all’inaugurazione: Vanessa Gravina, Flavio Parenti, Francesca Del Fa, Filippo Scarafia, Luca Ferrante, Ilaria Maren, Giulia Sangiorgi, Pietro Masotti e il produttore Giannadrea Pecorelli.

L’esposizione, visitabile dal 23 al 28 giugno tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24 (e successivamente fino al 15 luglio con orari ridotti), racconterà attraverso oltre 25 abiti originali, scene iconiche e ricostruzioni storiche l’evoluzione della moda e del ruolo della donna tra il 1956 e il 1966. Un viaggio affascinante curato dalla costumista Pamela Fontinovo, che dimostra ancora una volta la forza del racconto seriale nel narrare il cambiamento sociale e culturale del nostro Paese. L’ingresso è libero su prenotazione.





24 giugno: grande attesa per Evangeline Lilly, Mark Gatiss e Can Yaman

Martedì 24 giugno alle ore 11:00, nella Sala Concordia di Riccione, si terrà un incontro speciale con Evangeline Lilly, celebre attrice nota per i suoi ruoli in serie di grande successo come Lost e i film del Marvel Cinematic Universe. Un’occasione unica per conoscere da vicino una delle star più amate del cinema contemporaneo. L’incontro sarà seguito dalla conferenza stampa ufficiale e la presentazione delle giurie alle ore 12:00 nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi. Alle 15:00 spazio a una delle masterclass più attese, quella con Mark Gatiss, seguita alle 16:00 dal dialogo tra Marco Bellocchio e Alberto Barbera, direttore della Mostra di Venezia, che inaugura la serie di incontri “Masters of Storytelling”.

Alle 17:00 la Sala Concordia ospiterà un doppio evento dell’Italian Showcase. Da un lato Can Yaman sarà protagonista della presentazione della nuova ambiziosa produzione Sandokan, ispirata ai mondi avventurosi di Emilio Salgari. Al suo fianco, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, il regista Nicola Abbatangelo, Matilde Bernabei (presidente onoraria di Lux Vide) e Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. Dall’altro, la stessa fascia oraria vedrà la presentazione di Cuori, serie ambientata nella cardiochirurgia italiana degli anni ’60, con Pilar Fogliati, Matteo Martari e il regista Riccardo Donna.

Al Cinepalace, dalle 16:30 in poi, cominciano le proiezioni internazionali in concorso: The Assassin, The Best Years, The Puzzle Lady, The Confidante, Unseen, Hidden Island, The Outlaws e Bookish. La giornata si chiude alle 21:00 all’Arena Ceccarini con la premiere internazionale di Von Fock, alla presenza di Priit Pius e Aurora Ruffino.





25 giugno: l’arrivo di Kevin Spacey

Mercoledì 25 giugno si apre alle 12:00 con l’incontro Masters of Storytelling tra Michele Placido e Giulio Base. Alle 14:00 arriva uno degli appuntamenti più attesi: Kevin Spacey incontrerà il pubblico nella Sala Concordia. A seguire, alle 17:00, l’Italian Showcase presenta L’altro ispettore con Cesare Bocci, Alessio Vassallo e la produttrice Gloria Giorgianni, e Balene – Amiche per sempre con Veronica Pivetti e Carla Signoris.

Alle 21:00, all’Arena Ceccarini, i fan di Mare Fuori potranno incontrare Carmine Recano, Yeva Sai, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo e il produttore Roberto Sessa. Nella stessa serata, alle 21:30 nella Sala Concordia, sarà proiettata in anteprima Ironheart, nuova serie Marvel prodotta da Ryan Coogler, con Dominique Thorne nel ruolo della protagonista e la regia di Sam Bailey e Angela Barnes. A rendere speciale l’evento un’installazione dedicata realizzata dall’artista Jessica Filippi. Al Cinepalace, dalle 15:30 in avanti, una maratona di proiezioni internazionali: Poker Face, The 39, Sunset Grove, Perfect Days, Kabul, Il Commissario Ricciardi, Rise of the Raven, Douglas Is Cancelled e Mix Tape.





26 giugno: arrivano Steven Moffat e Sue Vertue

Giovedì 26 giugno alle 11:00 Carlo Degli Esposti dialoga con IP Camilleri per Masters of Storytelling. Alle 16:00 la masterclass con Steven Moffat e Sue Vertue offrirà un’immersione nel mondo della scrittura seriale internazionale. Alle 17:00 l’Italian Showcase presenta Franco – Il lungo viaggio, biopic su Franco Battiato, con la sceneggiatrice Monica Rametta e Leonardo Ferrara di Rai Fiction.

Alle 21:00, all’Arena Ceccarini, il regista danese Bille August riceverà il Nastro d’Argento. Sempre alle 21:00, sarà proiettata la seconda stagione della comedy Pesci Piccolo dei The Jackal, mentre alle 21:30, nella Sala Concordia, sarà presentata la quarta stagione di The Bear, serie FX premiata agli Emmy Awards con protagonisti Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach. Al Cinepalace, dalle 15:30, proiezioni di Doubt, The Train, Extra, Generations (apertura del Nordic Focus), Behind Every Man, Piggy, Noi del Rione Sanità, La Canción, Gassal, Who Almost Killed Melody? e Video Nasty.





27 giugno: il primo episodio della terza stagione di Squid Game

Venerdì 27 giugno alle 17:00 l’Italian Showcase presenta tre titoli italiani molto attesi: Blanca con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, Rosa Elettrica con Francesco Di Napoli, Maria Chiara Giannetta e il regista Davide Marengo, e Call My Agent con Michele Di Mauro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze, Sara Lazzaro e Sara Drago.

Alle 20:00, Luisa Ranieri sarà protagonista di un incontro Masters of Storytelling con Laura Delli Colli, all’Arena Ceccarini. A seguire, alle 21:00, la stessa Arena ospiterà la proiezione in anteprima del primo episodio della terza stagione di Squid Game, evento mondiale attesissimo. Al Cinepalace, dalle 16:30, continuano le proiezioni: Happy’s Place, Frust, The Nameless, Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, Reunion, My Dear Mother, Weiss & Morales, Too Much e Celeste.





28 giugno: cerimonia di chiusura ed Excellence Awards – Premi Maximo

Sabato 28 giugno il festival si conclude con la conferenza stampa finale e un evento celebrativo ricco di emozioni. Alle ore 19:30, all’Arena del Mare in Piazzale Roma, si terrà la cerimonia degli Excellence Awards – Premi Maximo, a ingresso libero. In questa serata speciale verranno premiati Carlo Verdone e Dean Norris, due figure iconiche che con il loro talento hanno segnato profondamente l’immaginario audiovisivo italiano e internazionale. Un modo straordinario per salutare una settimana indimenticabile di storie, incontri e serialità d’eccellenza.

Da segnalare, inoltre, il Maximo Excellence Award Gruppo FS, che verrà consegnato il 28 giugno a Cristina Comencini per Il Treno dei Bambini e a Carlo Verdone per Vita da Carlo 3. Il Gruppo FS, fortemente impegnato nel sostenere iniziative che promuovono la produzione italiana e riconoscono i talenti e le eccellenze del nostro Paese, intende premiare la maestria di queste due serie nel raccontare, attraverso il viaggio, esperienze di rilevanza sociale e culturale. Entrambe le produzioni utilizzano il treno come potente metafora di transito e trasformazione, riflettendo il nostro vissuto storico e contemporaneo e contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sostenibilità nel settore dei trasporti.





Italian Global Series Festival: un successo internazionale tra numeri record e anteprime esclusive

Il Festival, diretto dal giornalista e critico Marco Spagnoli, vanta numeri di tutto rispetto: 32 titoli in concorso su oltre 150 serie esaminate; più di 61 titoli provenienti da oltre 25 paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Brasile, Francia e Germania; 13 première mondiali, 4 internazionali e 42 première italiane; 92 compagnie di produzione da tutto il mondo.

All’interno del Concorso Premio Maximo Fiction Italiana Edita, la Giuria SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – consegnerà il riconoscimento alla migliore sceneggiatura.

Tra i titoli internazionali in concorso spiccano The Assassin (thriller con Keeley Hawes e Freddie Highmore), The Outlaws presentato dal suo creatore Bruno Gascon e dal protagonista Tomás Alves, Extra la nuova comedy francese con la presenza dell’attrice Anne Girouard, e Sunset Grove, commedia finlandese diretta da Severi Koivusalo e Taru Mäkelä. La serie brasiliana thriller Perfect Days, prodotta da Anonymous Content e Globo, è il nuovo titolo della categoria Limited Series in Concorso.

Con anteprime esclusive, ospiti internazionali e momenti celebrativi, il festival organizzato e ideato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi) con il sostegno del Ministero della Cultura, Cinecittà Spa, della SIAE, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Riccione e Rimini, si conferma l’evento di riferimento della serialità internazionale in Italia.