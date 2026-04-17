Riccione diventa set televisivo con il Villaggio SportMediaset in spiaggia

Il 31 maggio 2026 piazzale San Martino ospita talk, fan zone e dirette di “Pressing”: sport, media e pubblico insieme in un grande evento nazionale

Riccione rafforza il proprio posizionamento come destinazione capace di attrarre grandi media nazionali e format ad alto impatto, ospitando una speciale attivazione firmata SportMediaset. Un progetto che trasforma la città in un hub esperienziale dedicato allo sport e ai suoi protagonisti, unendo intrattenimento, produzione editoriale e coinvolgimento diretto del pubblico.

Domenica 31 maggio 2026, la spiaggia di piazzale San Martino si trasformerà nel Villaggio SportMediaset, uno spazio immersivo aperto al pubblico pensato per raccontare tutte le anime del brand editoriale.

Il villaggio si svilupperà tra piazza e spiaggia, con un grande palco centrale e una Fan Zone attrezzata con campi sportivi dove il pubblico potrà vivere lo sport in prima persona insieme ai volti più noti del network.

Un mix di giornalisti, opinion leader ed ex campioni che contribuirà a rendere Riccione il centro del racconto sportivo nazionale per un’intera giornata. Tutti gli ospiti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Tra i momenti più attesi, la realizzazione di un talk show di Pressing – Nel cuore dello sport, eccezionalmente “on field”, che porterà il racconto sportivo direttamente nel cuore della città, trasformando Riccione in un set televisivo a cielo aperto.

Il programma della giornata

La giornata si aprirà ufficialmente alle ore 10:00 con l’inaugurazione del fan village e dei campi sportivi sulla spiaggia. Dalle 11:00 una serie di talk sul grande palco centrale animeranno la giornata fino al gran finale, quando alle ore 18:00 saliranno sul palco i protagonisti di Pressing – Nel cuore dello sport, il programma della domenica sera su Canale 5.

Una copertura media nazionale e multipiattaforma

L’evento sarà supportato da un articolato piano editoriale e media su tutti i touchpoint del network SportMediaset, garantendo visibilità prima, durante e dopo l’evento. L’appuntamento sarà promosso all’interno delle edizioni del tg di SportMediaset, con lanci dedicati e inviti al pubblico a partecipare all’evento di Riccione. Durante la giornata del 31 maggio, il racconto si svilupperà in modalità live con collegamenti dal palco, contenuti editoriali, attivazioni on field e la partecipazione dei talent, oltre alla produzione di clip e interviste diffuse sui canali digital e social del network.

Il progetto non si limita alla sola programmazione live, ma prevede una struttura editoriale articolata che garantirà una presenza costante sul sito e sui canali social di SportMediaset, attraverso la pubblicazione di articoli, post e uno storytelling dedicato. Parallelamente, verrà gestita un’intensa attività social dal vivo, con la creazione di storie e contenuti prodotti in tempo reale che vedranno il coinvolgimento diretto dei talent. A completare l'offerta editoriale, è prevista la produzione di contenuti video e interviste live che daranno voce ai protagonisti e agli ospiti presenti. Infine, l'intero impianto comunicativo sarà volto alla valorizzazione del brand Riccione, che verrà integrato strategicamente all'interno di tutti i contenuti editoriali sopra citati.

All’interno del villaggio sarà inoltre presente uno spazio editoriale dedicato, pensato per ospitare redazione, ospiti e protagonisti e per la produzione di contenuti, amplificando ulteriormente la visibilità della destinazione.

Questa collaborazione si inserisce all’interno del più ampio percorso strategico di Riccione Music City, il palinsesto che vede la città protagonista nell’attrazione dei migliori artisti, format e media network della scena nazionale.

Un progetto che evolve ulteriormente, ampliando il proprio raggio d’azione e includendo anche il mondo dello sport e dell’intrattenimento editoriale, confermando Riccione come una piattaforma capace di generare contenuti, visibilità e valore attraverso eventi di alto profilo.

L’arrivo di SportMediaset rappresenta un ulteriore tassello di questa visione: un’iniziativa che unisce produzione mediatica, esperienza live e coinvolgimento del pubblico, consolidando il posizionamento della città come uno dei principali hub nazionali per eventi, contenuti e comunicazione.

L’assessore al Turismo Guidi: “Riccione un palcoscenico di eventi”

“Stiamo attraendo e offrendo una quantità di eventi significativamente superiore rispetto al passato, sia nella formula ad accesso libero, sia introducendo una dimensione più premium, con artisti che abitualmente calcano i palazzetti e, in alcuni casi, anche gli stadi italiani. Questo ci ha permesso di costruire tre mesi consecutivi con un’offerta unica nel panorama nazionale, capace di intercettare target diversi e qualificati.

Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dalla componente mediatica: molti di questi eventi, oltre alla dimensione fisica sul territorio, saranno accompagnati da una copertura televisiva e radiofonica, amplificando in modo esponenziale la visibilità della destinazione. Siamo certi che sarà straordinario vedere Riccione entrare nelle case degli italiani, consolidando il proprio posizionamento a livello nazionale.

Portare SportMediaset a Riccione significa proprio rafforzare ulteriormente il ruolo della città come destinazione attrattiva per i grandi media e per format capaci di generare visibilità e contenuti di qualità – argomenta l’assessore al Turismo Mattia Guidi



