Riccione, domenica la pulizia della spiaggia alla foce del Marano

Torna l'Adriatic Heroes Day: cittadini, famiglie e turisti potranno partecipare alla raccolta dei rifiuti"

Una mattinata per ripulire la spiaggia e la foce del Marano e riportare l'attenzione sulla tutela dell'ambiente. È in programma domenica 11 ottobre a Riccione la seconda edizione dell'Adriatic Heroes Day, iniziativa ideata da 2Hands che coinvolge contemporaneamente diverse località della costa adriatica. A promuovere l'appuntamento riccionese è l'associazione Futuro Verde Aps, con il patrocinio del Comune. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Il ritrovo è fissato alle 10 nel parcheggio del Beach Village, alla foce del Marano, mentre le attività proseguiranno fino alle 12.

L'obiettivo è raccogliere i rifiuti presenti lungo il litorale e trasformare la pulizia in un momento di sensibilizzazione ambientale. L'iniziativa torna dopo la prima edizione del 2025, quando sulla spiaggia di Riccione furono raccolti 60 chilogrammi di rifiuti, compresi 2 chili di mozziconi di sigaretta, oltre a quantità significative di plastica e vetro. "Prendersi cura del nostro patrimonio naturale significa tutelare il futuro di tutta la comunità", sottolinea l'assessore all'Ambiente Christian Andruccioli, spiegando che il Comune sostiene l'iniziativa per il suo valore educativo e per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Per Alessandro Romano, presidente di Futuro Verde Aps, i risultati dello scorso anno dimostrano quanto anche un singolo gesto possa incidere quando entra a far parte di una mobilitazione più ampia. "Tornare alla foce del Marano per l'Adriatic Heroes Day 2026 significa dare continuità a un impegno condiviso con tante altre realtà adriatiche", afferma, con l'obiettivo di contribuire a restituire decoro alle spiagge.