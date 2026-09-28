Riccione, domeniche al museo per famiglie alla scoperta dell’età del Bronzo

Tre laboratori gratuiti tra tessitura, ceramica e tecniche di caccia. Appuntamenti l’11, 18 e 25 ottobre al Museo del Territorio

Tornano gli attesi appuntamenti autunnali dedicati alle famiglie promossi dal Museo del Territorio “Luigi Ghirotti” di Riccione. Nel mese di ottobre, la rassegna “Domeniche al museo per famiglie” proporrà un ciclo di incontri ludico-didattici gratuiti pensati per accompagnare adulti e bambini in un affascinante viaggio alla riscoperta della storia e dell’archeologia. Un appuntamento molto amato dal pubblico, nato per trasformare il museo in un luogo vivo di incontro e per arricchire i pomeriggi autunnali attraverso la creatività, il gioco e le attività manuali. Il tema guida di questa nuova edizione sarà l’esplorazione dell’età del Bronzo, raccontata attraverso la sperimentazione pratica, la manipolazione dell’argilla e lo studio della cultura materiale. Le tre domeniche rappresenteranno anche l’occasione per scoprire in anteprima qualche dettaglio del nuovo allestimento relativo alla protostoria all’interno del realizzando STAR Museum, sperimentando modalità di mediazione culturale basate sull’esperienza diretta e sulla partecipazione.

Gli appuntamenti in programma

Si parte domenica 11 ottobre alle ore 16 con “Un intreccio di storie”, un’attività didattica curata dall’archeologa Sonia Zannoni e rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, pensata per far scoprire da vicino i segreti dell’antica arte della tessitura nell’età del Bronzo. Il secondo appuntamento si terrà domenica 18 ottobre, sempre alle ore 16, con il laboratorio “Dalla terra alla ceramica”. Guidati dagli archeologi Lorenzo Bonazzi e Andrea Tirincanti, i partecipanti impareranno a lavorare la materia prima modellando direttamente con le proprie mani le forme ceramiche tipiche dell’epoca.

Infine, domenica 25 ottobre alle ore 16, la rassegna si sposterà nel giardino del Centro della Pesa per il laboratorio conclusivo “Prepariamoci alla caccia”. Durante l’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’archeologo sperimentalista Riccardo Chessa, si approfondirà l’uso dell’arco nella storia attraverso dimostrazioni dal vivo ed esercitazioni pratiche di tiro per approfondire attraverso l’esperienza diretta alcuni aspetti della vita quotidiana e delle pratiche venatorie dell’età del Bronzo.

Informazioni e modalità di partecipazione

Tutte le attività sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Museo del Territorio “Luigi Ghirotti”, situato in viale Lazio 10 a Riccione, al numero telefonico 0541 600113 oppure inviando una e-mail all’indirizzo [email protected].





