Riccione, dopo il maltempo pulizie straordinarie nelle strade

Il Comune: "Attivato piano per ripristinare il prima possibile il decoro e la pulizia della città"

Dopo il maltempo, il Comune di Riccione e Hera hanno intensificato i servizi di pulizia per ripulire le strade e ripristinare il decoro urbano nel minor tempo possibile. A seguito dei forti eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di Riccione è stato infatti attivato un piano di potenziamento straordinario dei servizi di spazzamento per ripristinare il prima possibile il decoro e la pulizia della città. Nelle notti tra sabato 2 e domenica 3 agosto e tra domenica 3 e lunedì 4 agosto, dalle 2:00 alle 8:20, una squadra aggiuntiva di Hera ha pulito le arterie principali. Questa squadra extra, composta da una spazzatrice, tre operatori manuali dotati di soffiatori e un mezzo Daily a vasca, ha affiancato le tre squadre ordinarie, già operative nello stesso orario. Tali squadre ordinarie erano composte complessivamente da tre spazzatrici, nove operatori manuali e tre mezzi Daily a vasca, per un totale di un'azione massiccia sulle arterie principali. Anche durante il giorno, gli interventi di pulizia sono stati intensificati sulle vie secondarie con il dispiegamento di due squadre aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Questa squadra è composta da due spazzatrici, quattro operatori manuali e due mezzi Daily a vasca e sono tuttora impegnati sul territorio.