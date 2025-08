Riccione: due offerte per le casette dell'acqua

L’amministrazione comunale desidera ringraziare il gruppo Celli “per aver continuato a garantire il funzionamento delle casette anche in un primo periodo oltre la durata del contratto”

Sono due le offerte pervenute al Comune di Riccione nell’ambito della procedura di gara a invito avviata per l’individuazione del nuovo gestore delle casette dell’acqua presenti sul territorio.

La procedura è attualmente in fase di valutazione, e l’amministrazione sta analizzando con attenzione le proposte ricevute, con l’obiettivo di ristabilire la piena operatività del servizio entro il mese di settembre.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale desidera ringraziare pubblicamente Celli S.p.A., gestore uscente del servizio, per aver garantito la continuità della manutenzione degli impianti anche dopo la scadenza del contratto, nonostante non vi fosse alcun obbligo formale in tal senso.

Un gesto di responsabilità e correttezza che l’amministrazione ha apprezzato. “Desidero ringraziare l’azienda Celli per aver continuato a garantire il funzionamento delle casette anche in un primo periodo oltre la durata del contratto, in un momento di transizione delicato. Questo comportamento, che riconosciamo come gesto concreto di attenzione verso la città, è stato utile per limitare i disagi ai cittadini”, dichiara Christian Andruccioli, assessore all’Ambiente.

Il Comune di Riccione ribadisce il proprio impegno a garantire un servizio efficiente e continuativo, consapevole dell’importanza delle casette dell’acqua sia per il benessere dei cittadini sia per la sostenibilità ambientale.