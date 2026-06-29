Riccione, Enrico Brignano in piazzale Roma con lo spettacolo “Bello di mamma!”

Martedì sera il comico protagonista con il suo one man show

Riccione si prepara a ridere e farsi travolgere dall’energia di uno degli artisti più amati della comicità italiana: domani, martedì 30 giugno alle 21, Enrico Brignano accenderà piazzale Roma con il nuovo spettacolo “Bello di mamma!”. Un’occasione unica per vivere la comicità di Brignano che sa fondere gag ed emozioni.

Lo spettacolo tocca quest’estate le più belle arene italiane, tra cui Riccione, unica tappa emiliano-romagnola del tour estivo che in autunno proseguirà poi nei teatri in tutta Italia.

Lo spettacolo, intitolato “Bello di mamma!”, segna il grande ritorno di Brignano alla formula del one man show, ma con una marcia in più decisamente spettacolare: ad accompagnare il comico sul palco ci sarà infatti un’orchestra dal vivo di dieci elementi e due coriste. Non solo monologhi, quindi, ma un vero e proprio viaggio che alterna risate, racconti intimi e grandi momenti musicali.



Il titolo nasce da un aneddoto profondamente personale: la frase che la madre gli rivolse al ritorno da un lungo viaggio in America. Un saluto pieno d’amore che diventa il pretesto per scattare una fotografia ironica e nostalgica su una generazione e su un mondo che sta cambiando a una velocità impressionante.



Con il suo stile inconfondibile, Brignano metterà in scena i ricordi della quotidianità, la famiglia e persino i sapori del cibo, trasformandoli in emozioni universali. Al centro del monologo c’è il bisogno di ritrovare dei punti di riferimento stabili in un presente caotico. La promessa è quella di una comicità capace di far ridere e, allo stesso tempo, riflettere, senza mai cadere nella superficialità.





Sul palco di piazzale Roma la scenografia si preannuncia evocativa: alcuni bauli faranno da custodi alla storia professionale dell’artista. Ogni baule rappresenta uno spettacolo, un titolo, una stagione dei suoi 43 anni di brillante carriera, unendo i lavori del passato a quelli più recenti.





I biglietti dello spettacolo sono disponibili in prevendita online vivoconcerti.com e in vendita il giorno dello spettacolo al botteghino in piazzale Roma.



