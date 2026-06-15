Riccione, entra nel vivo “Senza fine”: libri e autori sotto le stelle

Dopo la preview con Chicco Giuliani alla Spiaggia del Sole, la rassegna culturale promossa dal Comune si sposta in piazzale Ceccarini con cinque incontri tra luglio e agosto

Dopo la preview di sabato 13 giugno con Chicco Giuliani, che ha aperto il festival in un clima di grande partecipazione e interesse, entra nel vivo la terza edizione di “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”, la rassegna promossa dal Comune di Riccione dedicata ai libri, agli autori e al dialogo culturale.

La serata in cui il conduttore radiofonico, dj, giornalista ha presentato alla Spiaggia del Sole 86-87 il suo romanzo d’esordio Le strade che prendiamo per sbaglio (Pendragon, 2026) in dialogo con Pier Pierucci, è stata caratterizzata da un'atmosfera informale e coinvolgente, offrendo al pubblico un incontro capace di intrecciare letteratura, musica, memoria personale e racconto del territorio. Attraverso la presentazione del suo romanzo d’esordio Giuliani ha condiviso ricordi, esperienze e riflessioni legate a Riccione, città che ha definito più volte come una seconda casa e che occupa un posto speciale anche nelle pagine del libro.

Dopo questa anteprima, la rassegna si trasferirà nel cuore della città, in piazzale Ceccarini, dove prenderà forma il programma principale dell’edizione 2026. Cinque appuntamenti, in programma tra luglio e agosto, accompagneranno il pubblico in un percorso che attraversa letteratura, giornalismo, storia, filosofia, memoria e poesia contemporanea. Gli incontri si terranno domenica 5 luglio alle 21:15 con Sigfrido Ranucci, domenica 12 luglio con Nicola Lagioia, lunedì 3 agosto con Francesca Zanarini e Simone Annicchiarico, venerdì 7 agosto con Marcello Veneziani e giovedì 20 agosto con Isabella Leardini.

Attraverso storie individuali e vicende collettive, memorie personali e grandi questioni pubbliche, gli autori invitati offriranno al pubblico chiavi di lettura diverse per interpretare il tempo che viviamo e per comprendere come il passato continui a influenzare il presente.

Ad aprire il programma sarà, il 5 luglio, Sigfrido Ranucci, che in dialogo con Emiliano Visconti proporrà una riflessione sul rapporto tra potere, giustizia e democrazia, rileggendo alcune delle vicende più significative della storia repubblicana italiana alla luce delle sfide contemporanee.



