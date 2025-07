Riccione Estate Danza 2025: cinque giorni tra studio, show e grandi nomi

Dal 14 al 18 luglio RED riunisce giovani talenti e maestri della scena internazionale tra workshop, spettacoli e contaminazioni urbane

Dal 14 al 18 luglio 2025 torna RED- Riccione Estate Danza, il più atteso appuntamento estivo dedicato alla formazione e all’incontro tra giovani danzatori e i grandi nomi della coreografia contemporanea. Un evento speciale dedicato alla danza classica, contemporanea, modern e urban, pensato per chi vive la danza come visione e identità. Il Palazzo dei Congressi, il Palazzo del Turismo e la palestra Catullo ospiteranno le giornate di studio, oltre a workshop e show.

Due i percorsi formativi distinti in base all’età. RED è rivolto a danzatrici e danzatori a partire dai 13 anni che desiderano intraprendere un’esperienza intensa e stimolante nei diversi linguaggi della danza: classica, contemporanea, modern e urban. Il percorso We dance è il campus riservato ai partecipanti più giovani: cinque giornate tra studio e divertimento, dove i bambini potranno approfondire le stesse discipline in un contesto dinamico e coinvolgente.

All’edizione 2025 saranno presenti trentanove docenti di grande esperienza e riconosciuta professionalità, volti noti e molto amati dal pubblico della danza, tra cui: Giuseppe Picone, primo interprete di compagnie prestigiose come l’English National Ballet di Londra, l’American Ballet Theater di New York, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Arena di Verona e il Teatro di San Carlo di Napoli, Sasha Riva e Simone Repele, definiti dalla critica come i “poeti della danza”, che porteranno a Riccione uno stile raffinato e poetico, apprezzato nei più grandi teatri internazionali. Inoltre: Aminata e Yugson, due figure chiave della scena hip-hop francese e internazionale, Irma di Paola, coreografa e direttrice creativa che ha firmato spettacoli per eventi come “La Notte della Taranta” e il “Festival di Sanremo”, Spillo, ballerino e coreografo in programmi tra cui “Amici” e “VivaRai2” con Fiorello, e anche per artisti del calibro di Irama, Christina Aguilera, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Elisa e Marco Mengoni.

Oltre ai percorsi formativi, Red rappresenta una vera e propria piattaforma creativa, dove lo studio si fonde con l’espressione scenica per dare vita a spettacoli aperti al pubblico e a ingresso libero. Mercoledì 16 luglio, a partire dalle 21, in piazzale Roma andrà in scena Mc Summer, il contest di urban dance che vedrà protagoniste crew provenienti da ogni parte d’Italia. La sera successiva, giovedì 17 luglio, sempre in piazzale Roma, si terrà Dancexperience – Danza con noi, una serata di gala che offrirà a scuole e danzatori la possibilità di esibirsi in un contesto stimolante ed emozionante. Durante le due serate, ospiti d’eccezione porteranno in scena performance di alto livello, trasformando il grande palco affacciato sul mare in uno spazio vibrante, tra sperimentazione, talento e nuove tendenze della danza internazionale.

Riccione Estate Danza è organizzato da Idea s.r.l/Cruisin’, con il patrocinio del Comune di Riccione, in collaborazione con il consorzio Costa Hotels e con il sostegno di Apt Servizi - Emilia Romagna.

Tutte le informazioni sul sito web www.riccioneestatedanza.com