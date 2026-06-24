Riccione Estate Danza 2026: oltre 40 docenti per la 18ª edizione del campus coreutico

Dal 13 al 17 luglio RED accende Riccione con stage, show e grandi coreografi internazionali

Dal 13 al 17 luglio 2026 torna RED - Riccione Estate Danza, uno degli appuntamenti estivi più prestigiosi dedicati alla formazione e alla cultura della danza in Italia, a cura di Idea S.r.l. Cruisin’. La 18esima edizione della manifestazione si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi, il Palazzo del Turismo e la palestra Catullo, con giornate di studio guidate da oltre 40 docenti di fama nazionale e internazionale, lezioni e momenti di confronto pensati per garantire un’esperienza di altissimo livello, ai quali si affiancheranno i grandi spettacoli aperti al pubblico.

Due i percorsi formativi distinti in base all’età. RED è rivolto a danzatrici e danzatori a partire dai 13 anni che desiderano intraprendere un’esperienza intensa e stimolante nei diversi linguaggi della danza – classica, contemporanea, modern e urban – attraverso programmi strutturati per livelli e obiettivi formativi. Il percorso “We Dance” è invece il campus riservato ai partecipanti più giovani, gli under 13: cinque giornate di lezioni, crescita e condivisione che permetteranno di avvicinare e approfondire il classico, il modern, il contemporaneo e l’urban dance in un ambiente stimolante, dinamico e coinvolgente.

Confermata anche l’esperienza immersiva del “Cruisin’ Heels Bootcamp” diretta da Dolores Ninja, un percorso intensivo dedicato alla danza sui tacchi che unisce tecnica, presenza scenica, espressività e consapevolezza performativa.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di importanti protagonisti del panorama coreutico internazionale. Per la danza classica ci sarà Giuseppe Picone, étoile internazionale, già primo ballerino e direttore del Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo dal 2016 al 2020, che oggi rappresenta uno dei più autorevoli punti di riferimento del settore dopo aver calcato i palcoscenici dei più importanti teatri del mondo.

La scena contemporanea e performativa sarà invece arricchita dalla presenza di Federica Esposito, coreografa freelance attiva in tutta Europa con un intenso percorso didattico e opere premiate nei festival internazionali.

Il panorama urban e internazionale vedrà protagonisti Roman Varana (Rudo), docente, coreografo e fondatore di Awake Crew e Getflow, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Milky Chance ed Ed Sheeran in oltre quindici Paesi, e Jay Kim, ballerino e coreografo di fama mondiale che ha lavorato con le stelle del K-Pop come Luhan, Jay Park e The Boyz, insegnando in ben 64 nazioni.

A completare questo prestigioso cast sarà Macia Del Prete, movement designer, art director e fondatrice del Collettivo Trasversale, stimata per aver curato le coreografie di artisti quali Emma, Marco Mengoni e Cesare Cremonini, oltre ad aver firmato la recente cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.

Con una proposta di questo livello, RED si conferma molto più di un percorso formativo: un’esperienza di incontro, condivisione e spettacolo che coinvolge l’intera città.

Gli appuntamenti aperti al pubblico

Durante la settimana sono previsti appuntamenti serali a ingresso gratuito, aperti sia ai partecipanti sia al pubblico riccionese. L’edizione 2026 prenderà il via lunedì 13 luglio con l’energia travolgente della “Street Dance Parade”, una grande parata nel centro di Riccione tra musica, street dance, dj set e animazione, impreziosita dalla straordinaria partecipazione dei Musicanti di San Crispino.

Mercoledì 15 luglio, piazzale Ceccarini ospiterà una serata interamente dedicata alla cultura urban con il “MC Summer Crew Contest”, accompagnato da attività dedicate al mondo del writing, della musica e della street culture, che farà da anteprima esclusiva del “Mc Hip Hop Contest Urban Festival” in programma a gennaio 2027.

Giovedì 16 luglio, il grande palco di piazzale Roma sarà invece il cuore della serata “DanceXperience”, un viaggio attraverso i molteplici linguaggi della danza. Nel corso dell’evento andrà in scena il galà “Danza con Noi”, che vedrà protagoniste scuole di danza provenienti da tutta Italia con performance originali e innovative. La serata ospiterà inoltre la nuova edizione del “Premio Carla Fracci 2026”, che si conferma un importante progetto dedicato alla valorizzazione dell’eccellenza, dell’impegno e della formazione nella danza classica. Il riconoscimento si articolerà in due sezioni: il “Premio Ambasciatore della danza italiana nel mondo”, conferito a personalità che hanno contribuito alla diffusione e alla valorizzazione della danza italiana a livello internazionale, e il “Premio Carla Fracci al talento”, dedicato ai giovani danzatori che si distinguono per qualità artistiche, potenzialità e percorso formativo.

Riccione Estate Danza 2026 è organizzato da Idea S.r.l. Cruisin’, con il patrocinio del Comune di Riccione, in collaborazione con il Consorzio Costa Hotels e con il sostegno di Apt Servizi Emilia-Romagna.



