Riccione Estate Danza, in piazzale Roma il grande gala DanceXperience

Giovedì 16 luglio la serata clou della manifestazione: giovani talenti, grandi interpreti internazionali e il Premio Carla Fracci dedicato all’eccellenza della danza

Prosegue il ricco programma di Riccione Estate Danza 2026, la manifestazione che fino al 17 luglio trasforma la città in un grande palcoscenico dedicato alla formazione, alla cultura e allo spettacolo della danza. Tra gli appuntamenti più attesi dell'intera settimana c’è la serata di giovedì 16 luglio, quando Piazzale Roma ospiterà DanceXperience, il grande gala aperto alla città che unirà spettacolo, giovani talenti e grandi protagonisti della scena internazionale.

A partire dalle ore 21.00, il pubblico potrà assistere a una serata che rappresenta il momento più prestigioso dell'intera manifestazione.

La serata inizia con il Galà "Danza con Noi”: le scuole di danza provenienti da tutta Italia presentano performance originali e innovative, offrendo al pubblico una panoramica sui diversi linguaggi della danza contemporanea e classica.

La serata prosegue con il Premio Carla Fracci 2026, il riconoscimento dedicato all'eccellenza della danza che continua il proprio percorso di crescita celebrando artisti e giovani talenti che contribuiscono a diffondere nel mondo il valore dell'arte coreutica.

Il Premio nasce per custodire e trasmettere l'eredità artistica e umana di Carla Fracci, simbolo assoluto della danza italiana nel mondo, il cui legame con Riccione Estate Danza risale al 2018, anno della sua partecipazione alla manifestazione.

Il Premio Carla Fracci "Al Talento" sarà assegnato ai giovani danzatori tra i 14 e i 18 anni confermando la volontà della manifestazione di investire concretamente nelle nuove generazioni. A rendere ancora più prestigiosa la serata sarà la presenza di una giuria composta da due autentiche icone della danza internazionale: Giuseppe Picone, étoile di fama mondiale ed ex direttore del Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli, e Luciana Savignano, storica étoile del Teatro alla Scala e del Ballet du XXe Siècle di Maurice Béjart.

Grande attesa anche per il conferimento del Premio Carla Fracci "Ambasciatore della Danza nel Mondo", destinato ad artisti che, attraverso il proprio percorso internazionale, rappresentano l'eccellenza della danza e ne promuovono il prestigio sui più importanti palcoscenici internazionali.

L'edizione 2026 vedrà salire sul palco tre interpreti di assoluto rilievo, che offriranno al pubblico anche una speciale esibizione dal vivo: Liudmila Konovalova, Prima Ballerina del Wiener Staatsballett, Elisabetta Formento, Principal Dancer del Paris Ballet Theater, e Thomas Giugovaz, solista della Compañía Nacional de Danza di Spagna.

DanceXperience rappresenta così il momento culminante di Riccione Estate Danza: una serata che mette in dialogo formazione e professione, giovani promesse e grandi interpreti, offrendo al pubblico uno spettacolo capace di raccontare la danza nelle sue molteplici espressioni, con alcuni dei suoi più autorevoli protagonisti.

L'ingresso alla serata è libero e gratuito.



