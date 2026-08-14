Riccione Family Show, martedì il gran finale in piazzale Ceccarini

Ultimo appuntamento della rassegna estiva dedicata a famiglie e bambini

È arrivato il momento del gran finale per il Riccione Family Show, lo spettacolo estivo che ha animato le serate di giugno, luglio e agosto nel cuore della città. L’ultimo appuntamento è in programma martedì 18 agosto alle 20.30 in piazzale Ceccarini con una serata dedicata a famiglie, bambini e adulti, tra comicità, stupore e meraviglia ad ingresso libero.

Promosso dal consorzio Riccione Family Hotels, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Riccione, il Family Show ha trasformato piazzale Ceccarini in un palcoscenico a cielo aperto, proponendo un intrattenimento pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.

L’edizione 2026 ha preso il via il 23 giugno, per poi proseguire il 14 luglio, il 4 e 11 agosto, accompagnando l’estate riccionese con cinque appuntamenti straordinari. A fare da filo conduttore alle serate è stato Checco Tonti, regista, attore e performer, direttore artistico e maestro di cerimonie della rassegna.

Il programma ha riunito linguaggi diversi del mondo dello spettacolo: ventriloquia, clownerie, musica dal vivo e acrobazia aerea, affidati ad artisti di esperienza nazionale e internazionale. Tra i protagonisti Samuel Barletti, uno dei più importanti ventriloqui italiani, con oltre cinquant’anni di carriera tra teatro, televisione e spettacoli internazionali. Lullo Mosso, musicista e performer che ha portato sul palco il suo originale “mototrabbasso”, unendo musica, comicità e improvvisazione in uno spettacolo fuori dagli schemi.

Beppe Chirico, attore e clown con oltre trent’anni di esperienza, ha proposto il suo personale linguaggio fatto di teatro, mimo e clownerie, tra comicità e poesia. A completare il programma Denise Bellettini, acrobata professionista ed esperta di discipline aeree, protagonista di performance che uniscono tecnica, equilibrio ed eleganza.

“Il Riccione Family Show è uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto di Riccione Family City, capace di valorizzare la vocazione di Riccione come destinazione attenta alle famiglie e di offrire intrattenimento di qualità – ha dichiarato l’assessore al Turismo ed eventi Mattia Guidi –. Insieme a Riccione Music City, questo progetto fa parte dei due grandi brand e palinsesti lanciati negli ultimi due anni, che stiamo sviluppando e ampliando di anno in anno, sia nei contenuti sia nella comunicazione. Un risultato che nasce dalla collaborazione tra amministrazione e operatori del territorio: per questo ringrazio il consorzio Riccione Family Hotels, gli artisti e tutti i professionisti che hanno contribuito a realizzare questa edizione e a rendere il Family Show un appuntamento sempre più significativo per la città. Ci aspettiamo un grande finale in piazzale Ceccarini, con i protagonisti di questo grande spettacolo pronti a regalare al pubblico un’ultima serata di divertimento”.

“Sono molto contento dell’ottima riuscita dello spettacolo giunto alla sesta edizione consecutiva. Piazzale Ceccarini si è riempito ogni sera con grandi numeri -commenta Francesco (Checco) Tonti, direttore artistico dello spettacolo -. Ideato nel 2020 per festeggiare l’anniversario del consorzio Riccione Family Hotels, questo spettacolo ha avuto una forte accezione circense nelle prime tre edizioni per poi virare verso una direzione più ampia. Ogni anno creo un cast differente con numeri unici. La matrice oggi è fortemente teatrale e i linguaggi che si incontrano sul palco sono davvero tanti. Si tratta infatti di un Varietà vero e proprio, che ogni anno ha un piccolo filo conduttore nuovo. Quest’anno abbiamo posto l’accento sul tema delle vibrazioni e sul valore del silenzio. Il 18 agosto vogliamo chiudere con la stessa grinta e con la stessa fame di palcoscenico che ci contraddistingue dal debutto. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto e l’assessorato al Turismo”.



