Riccione, Federalberghi analizza l’estate 2026: al centro i dati degli albergatori

Mercoledì 21 ottobre al PalaRiccione l’assemblea annuale con i risultati della 27ª edizione dell’Osservatorio Turistico “L. Montanari

Mercoledì 21 ottobre alle ore 16.30, presso il PalaRiccione, (Sala Polissena – 4° Piano) – si terrà l’Assemblea Generale dei Soci di Federalberghi Riccione, l’appuntamento annuale dedicato al confronto e all’analisi dei risultati della stagione estiva appena conclusa.

Tema centrale dell’incontro sarà la valutazione dell’estate 2026 attraverso i dati emersi dai questionari raccolti e analizzati dall’Osservatorio Turistico “L. Montanari”, giunto quest’anno alla sua 27ª edizione.

Anche quest’anno la collaborazione con il CAST – Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna, che offrirà un supporto scientifico e accademico all’indagine, ha arricchito l’analisi con una prospettiva approfondita e qualificata. "La collaborazione con l’Università di Bologna segna un passo importante verso una maggiore scientificità dell’analisi e una più efficace programmazione delle politiche turistiche locali.

Grazie ai risultati del questionario sarà possibile fotografare le performance complessive della stagione estiva, raccogliendo le valutazioni degli albergatori su criticità e punti di forza del settore turistico: dalla gestione del personale, all’evoluzione dell’offerta e della domanda, fino ai temi della comunicazione e promozione della destinazione.

Interverranno: Claudio Montanari: Presidente Federalberghi Riccione, Francesco Barbini: Direttore CAST - Università di Bologna e Marco Borin: Operation Manager HBenchmark.

“L’Osservatorio Montanari è uno strumento prezioso che ci consente di leggere l’andamento del turismo con i numeri e le opinioni di chi vive quotidianamente l’ospitalità,” – dichiara Claudio Montanari, Presidente di Federalberghi Riccione.

Ingresso libero