Riccione, Ferragosto in sicurezza: musica fino alle 2 e stretta sulle bevande in vetro

Dal 14 al 16 agosto Polizia locale H24 e street tutor nelle zone della movida

Nuove disposizioni per conciliare festeggiamenti e sicurezza durante il lungo fine settimana di Ferragosto. A seguito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica provinciale tenutosi a Rimini, riunitosi questa mattina nella sede della Prefettura di Rimini, l’amministrazione comunale ha definito il piano integrato per il fine settimana che unisce una specifica disciplina sull’intrattenimento e sulla vendita di bevande al rafforzamento dei controlli sul territorio. Le misure stabilite restano in vigore da venerdì 14 a domenica 16 agosto.

Musica consentita fino alle due di notte

L’ordinanza comunale rinnova la proroga dell’orario per le emissioni sonore e la musica nei pubblici esercizi, negli stabilimenti balneari e nei chiringuiti. Per le serate di venerdì 14 e sabato 15 agosto l’intrattenimento musicale potrà proseguire fino alle ore 02:00 del giorno successivo, offrendo un’opportunità di svago prolungata per residenti e turisti in tutta la città.

Divieto di vendita e consumo di bevande in vetro

Contestualmente, il provvedimento introduce regole stringenti per prevenire situazioni di pericolo e tutelare il decoro urbano. Su tutto il territorio comunale, da venerdì 14 a sabato 15 agosto e nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 06:00 del mattino seguente, è vietata la vendita per asporto, la somministrazione e il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro. La restrizione si applica anche ai distributori automatici e riguarda la detenzione e il consumo in aree pubbliche, fermo restando l’utilizzo all’interno dei locali e nelle relative pertinenze con obbligo di recupero dei vuoti da parte dei gestori. L’ordinanza prevede inoltre che i cantieri pubblici siano perfettamente delimitati e privi di materiali potenzialmente pericolosi nelle aree ad alta frequenza pedonale.

Servizi H24 e presidio del territorio della Polizia locale

A garanzia del rispetto dell’ordinanza e del coordinamento stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia locale attiverà il servizio operativo continuo H24 da venerdì e per l’intera durata del fine settimana. Gli agenti assicureranno una presenza costante nelle aree centrali e a maggior afflusso turistico, nelle zone dedicate ai concerti e nei luoghi della movida, concentrando le pattuglie nelle ore serali e notturne di concerto con le forze dell’ordine. Il Corpo della Polizia locale assumerà inoltre in via prioritaria il servizio di rilevazione dei sinistri e dell’infortunistica stradale, sollevando interamente da tale incombenza le forze dell’ordine per consentire la massima saturazione dei controlli di sicurezza e ordine pubblico.

Il contributo degli street tutor per la prevenzione e la mediazione

A supporto delle attività di presidio e in stretta sinergia con la Polizia locale, durante il lungo weekend di Ferragosto e fino ai primi giorni di settembre, saranno in servizio sul territorio gli street tutor, divisi in due squadre da due o tre operatori. Attivi nelle ore serali e notturne dalle 20:00 alle 02:00, tutte le sere, gli operatori saranno presenti lungo l’asse commerciale di viale Dante, nei Giardini dell’Alba, nella zona centrale di viale Ceccarini e nelle aree a più alta frequentazione, oltre che in occasione degli eventi in piazzale Roma. Il loro compito sarà quello di svolgere un’azione di prevenzione, mediazione sociale e monitoraggio del rispetto delle regole della convivenza civile.

La sindaca Angelini: “Un grande grazie a tutte le forze dell’ordine”

“Vogliamo che Riccione viva un Ferragosto straordinario, fatto di grandi eventi, divertimento e spensieratezza per tutti,” dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Con i provvedimenti concordati in sede di Comitato provinciale mettiamo in campo regole chiare e un presidio costante per garantire il rispetto del decoro e la tranquillità di residenti e turisti. La festa è bella quando è sicura per tutti: per questo ringrazio le forze dell’ordine e la nostra Polizia locale per l’immenso lavoro di queste ore e auguro a cittadini e ospiti di godersi al massimo l’energia della nostra città”.



