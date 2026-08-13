Riccione, Ferragosto tra musica, fuochi d’artificio e spettacoli: tutti gli appuntamenti

Dagli Eiffel 65 a Nostalgia 90, passando per cinema, arte, yoga all’alba e il concerto di Dutch Nazari:

Riccione si prepara a vivere il fine settimana più atteso dell’estate con un ricchissimo palinsesto di appuntamenti. Tra i grandi show musicali che faranno ballare piazzale Roma, i fuochi d’artificio sul mare, le proiezioni cinematografiche sotto le stelle, le iniziative dedicate ai più piccoli, il benessere all’alba e le mostre d’arte d’eccezione, la Perla Verde offre un programma pronto a soddisfare ogni pubblico.

Giovedì 13 agosto: iniziative per i più piccoli, cinema sotto le stelle e arte



Il weekend si apre all’insegna del divertimento per la famiglia e i bambini. Nel pomeriggio, alle 17:30 presso la Spiaggia 36, il Museo del Territorio, nell’ambito della rassegna Storia e storie in spiaggia, propone l’incontro gratuito per ragazzi dai 5 ai 13 anni con letture e laboratori didattici direttamente sul bagnasciuga.

La serata dei più piccoli prosegue in piazza Matteotti a Riccione Paese con Supereroi da commedia, della rassegna Pane, Burro e Burattini, portato in scena dalla compagnia Lagrù Teatro.

La rassegna di film all’aperto nell’arena del Parco degli Olivetani – Cinema del parco – porta in scena il film d’animazione Jumpers – Un salto tra gli animali di Daniel Chong, storia di fantascienza per tutta la famiglia dove la coscienza umana viene trasferita in animali robotici grazie alla curiosa protagonista Mabel.

Dalle 20 a mezzanotte, infine, il lungomare di Riccione, dal porto alla spiaggia 88/90, si trasforma in un atelier a cielo aperto con l’estemporanea di pittura I Giovedì dell’arte.

In piazza Sacco e Vanzetti, appuntamento con la musica e la Dance night firmata da Luigi Del Bianco.

Venerdì 14 agosto: al via la grande festa di Ferragosto con i fuochi d’artificio sul mare



La vigilia di Ferragosto entra nel vivo della grande musica con uno degli appuntamenti più attesi di Riccione Music City: alle 21:45 in piazzale Roma salgono sul palco gli Eiffel 65, pronti a far cantare l'intera piazza con le loro hit mondiali da oltre 15 milioni di dischi venduti come Blue, Move Your Body e Too Much of Heaven. Allo scoccare della mezzanotte, gli occhi si sposteranno al cielo per il grandioso spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, seguito dall'after party guidato dai dj Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona.

Per chi cerca atmosfere più intime, a Villa Lodi Fé (ore 21:15) il Trio Tacabanda propone un concerto acustico dedicato alla grande musica d’autore italiana dagli anni Sessanta in poi, rievocando le suggestioni dello storico locale di via San Lorenzo. L’appuntamento rientra nella rassegna Vieni il mercoledì alla Lodi Fè? a cura degli Amici dei musei di Riccione e Valconca.

Per i più piccoli, il Castello degli Agolanti ospita alle 21 la rassegna Marcondirondirondello con lo spettacolo Cappuccetto. Una fiaba a colori (ispirato all’opera di Bruno Munari), mentre al Cinema nel Parco – al parco degli Olivetani di viale Luigi Einaudi – prosegue alle 21:15 la programmazione d’autore con il dramma psicologico Sorry Baby di Eva Victor.

Dalle 18 in viale Gramsci, tra i viali Oberdan e Corridori, appuntamento con l’artigianato e la creatività del mercatino Fièra - L’arte del fare.

Sabato 15 agosto: yoga all’alba, Nostalgia 90 e i film agli Olivetani





La giornata di Ferragosto comincia alle prime luci dell'alba, dalle 6:30 alle 7:30 nel parco di Villa Mussolini, all’insegna del benessere con le lezioni a offerta libera de Le Albe dello Yoga guidate da Renza Bellei.

La festa di Ferragosto prosegue con un altro imperdibile appuntamento a ingresso libero in piazzale Roma. A partire dalle 21:45 i riflettori si accendono su Nostalgia 90, lo show e dj set itinerante più famoso d’Italia dedicato ai grandi successi, alle scenografie e alla cultura pop-dance degli anni '90 che promette di fare ballare e cantare tutta la piazza.

Gli amanti del grande schermo potranno invece celebrare la notte di Ferragosto al Parco degli Olivetani con la proiezione evento de Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel, che vede il ritorno dello stellare cast composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tra i luccichii e gli spietati uffici della rivista Runway.

Il lungomare Goethe, dal pomeriggio alla mezzanotte, ospita il mercatino di artigianato artistico e creativo.

Domenica 16 agosto: un risveglio sotto il segno della musica





La giornata si apre all’insegna della grande musica: alle 5:45 sulla spiaggia libera del Marano ultimo appuntamento stagionale di Albe in controluce. Sarà il cantautore Dutch Nazari a firmare il concerto al sorgere del sole tra canzoni d’autore e anima rap.

La mattinata prosegue in piazzetta San Martino (zona Abissinia) dalle 8 alle 11 con Morning Jazz, il progetto musicale dal vivo con un repertorio che spazia tra jazz contemporaneo, soul, lounge e world music.

La rassegna cinematografica Cinema nel parco propone, alle 21:15, una reinterpretazione viscerale di Cime tempestose diretta dalla regista premio Oscar Emerald Fennell, con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi nei panni di Cathy e Heathcliff.

Mostre e attività continuative



A fare da cornice agli eventi del fine settimana restano attive le grandi esposizioni cittadine: a Villa Mussolini la mostra fotografica Bruno Barbey. Gli italiani dedicata al reportage dell’artista in Italia negli anni '60 (apertura mostra: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23) mentre lo spazio “Generazione Riviera”, dedicato ai fotografi che, con i loro scatti d’autore, hanno immortalato il territorio, ospita le opere di Marco Morosini. A Villa Franceschi continua la mostra fotografica di Adolfo Franzò Pianosequenza (apertura mostra: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, dal venerdì alla domenica dalle 20 alle 24); al Centro della Pesa l’esposizione di albi illustrati da tutto il mondo Storie di mare, di spiaggia, di abissi (apertura mostra: lunedì dalle 14 alle 18:30, dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50) e presso lo spazio MArCo (viale Gramsci 1) la mostra Homo homini lupus di Marco Morosini (apertura mostra: tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30).



Per gli amanti dello sport proseguono in piazzale Roma le lezioni gratuite di Riccione Wellness Academy (ore 7:00-8:00 e 18:30-19:30, oltre al group cycling serale) e le camminate mattutine di Meditare camminando e Risveglio energetico con ritrovo in piazzale San Martino.



