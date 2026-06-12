Riccione, festa in spiaggia senza autorizzazioni: scattano sanzioni e denuncia

Controlli della Polizia al Marano: serata “School Beach” senza autorizzazioni, denunciato il gestore dello stabilimento già sanzionato in passato

Una vera e propria discoteca in spiaggia senza autorizzazioni, licenze e agibilità degli spazi per serate danzanti. La Polizia di Rimini, divisione Amministrativa, ha sanzionato e denunciato il gestore di uno stabilimento balneare del Marano a Riccione. Sabato sera gli agenti sono intervenuti mentre era in corso una serata danzante con molti giovani, musica diffusa da un DJ, luci stroboscopiche e allestimenti che riproducevano di fatto un ambiente da discoteca. L’evento, promosso sui social con il nome “School Beach”, era rivolto in particolare agli studenti in occasione della fine dell’anno scolastico.

Al momento del controllo, intorno alle ore 23, il gestore non avrebbe esibito le autorizzazioni necessarie, né la licenza per il trattenimento danzante né l’agibilità degli spazi, che risultavano modificati per l’attività di ballo.

Secondo quanto previsto dal Comune di Riccione, per quel tipo di esercizio è consentita esclusivamente la diffusione musicale di intrattenimento, senza attività da ballo e con limiti di volume tali da non arrecare disturbo all’esterno, circostanza che non sarebbe stata rispettata.

Per queste ragioni, il gestore dello stabilimento è stato sanzionato per la mancanza della licenza di pubblico spettacolo e denunciato all’autorità giudiziaria per l’assenza dell’agibilità dei locali.

Gli atti sono stati trasmessi anche al Comune di Riccione per le valutazioni di eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi, tenuto conto che la struttura era già stata oggetto di precedenti sanzioni per violazioni analoghe.