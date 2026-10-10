Riccione, festa per gli over 65 di ritorno dalle vacanze in montagna

Incontro conviviale nella sala del Buon Vicinato per i partecipanti al soggiorno di Pinzolo. Circa 40 persone hanno preso parte anche alla vacanza di giugno ad Andalo.

Un pomeriggio per ritrovarsi, condividere i ricordi delle vacanze e prolungare il clima di amicizia nato in montagna. I partecipanti ai soggiorni estivi per gli over 65 di Riccione si sono incontrati martedì 4 ottobre nella sala del Buon Vicinato di viale Sicilia, ospiti dell'associazione Mariposa, per festeggiare il rientro dal Trentino.

L'iniziativa ha celebrato la conclusione della vacanza trascorsa a Pinzolo dal 30 agosto al 13 settembre, organizzata per conto del Comune dal gruppo vacanze "Più siamo, meglio stiamo" dell'associazione Auser. All'incontro ha partecipato anche l'assessora comunale ai Servizi alla persona, Marina Zoffoli, che ha portato i saluti dell'amministrazione e condiviso con i presenti un momento conviviale accompagnato da una merenda. Quello di Pinzolo è stato il secondo soggiorno in montagna organizzato quest'anno per i cittadini senior riccionesi. Il primo si era svolto ad Andalo nelle ultime due settimane di giugno. Entrambe le vacanze hanno registrato la partecipazione di circa 40 persone.

"Questi soggiorni rappresentano molto più di una semplice vacanza: sono un'opportunità per promuovere il benessere, la salute e la vita di relazione dei nostri anziani", ha sottolineato Zoffoli. Ritrovarsi dopo il rientro, ha aggiunto l'assessora, permette di dare continuità all'atmosfera di amicizia e condivisione costruita durante i giorni trascorsi insieme. Da qui anche il ringraziamento al gruppo Auser per il lavoro organizzativo.