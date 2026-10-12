Riccione festeggia 104 anni di autonomia con quattro giorni di eventi

Dal 16 al 19 ottobre in programma CiocoPaese, concerti, mostre e laboratori. Protagonisti anche gli studenti delle scuole riccionesi

Riccione si prepara a festeggiare il 104° anniversario dell'autonomia comunale con quattro giorni di appuntamenti tra musica, arte, tradizioni e iniziative dedicate alle nuove generazioni. Da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, la città celebrerà la ricorrenza del 1922 con un calendario diffuso nei quartieri, coinvolgendo associazioni, scuole e realtà culturali del territorio.

Ad aprire il fine settimana sarà CiocoPaese, la festa del cioccolato artigianale organizzata a Riccione Paese in collaborazione con il Comune. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, stand, degustazioni, laboratori e animazione animeranno corso Fratelli Cervi, viale Diaz, piazza Matteotti e piazza Unità. L'apertura ufficiale è prevista venerdì alle 18, mentre alle 19 si esibiranno gli Wald Angel. Nel fine settimana sono attese anche le sfilate di Lady Camelot e le iniziative per i più piccoli. Domenica alle 18, in piazza Unità, il taglio della maxi torta celebrerà il compleanno della città. Sabato 17 ottobre la musica sarà protagonista con la terza edizione di "Sogna Riccione Sogna", in programma dalle 16 in piazza Unità. Sul palco saliranno i cantautori emergenti Davitralenuvole, Le Storie Di Lisa, Pietro Motta e la cantante riccionese Michelle, conosciuta dal pubblico per la partecipazione a X Factor. Al termine delle esibizioni, gli studenti dell'Istituto alberghiero Savioli distribuiranno un dessert monoporzione creato appositamente per l'anniversario. La serata proseguirà alle 20 con i Different Soul e alle 21 con il concerto dei Joe Dibrutto, tra i brani disco degli anni Settanta.

Domenica 18 ottobre spazio anche alle arti visive. A Villa Franceschi, alle 11.30, sarà inaugurata la mostra "Vissi d'arte. Da un sogno, una storia", dedicata al cinquantesimo anniversario del Centro Arti Figurative e alle opere dei suoi fondatori. Alle 12 sarà presentato "Liquida Riccione", progetto fotografico e multimediale realizzato dagli studenti del liceo artistico Volta-Fellini, che racconta attraverso immagini e suoni i cambiamenti del paesaggio cittadino in autunno. In programma anche un aperitivo curato dagli allievi del Savioli. Nel pomeriggio, dalle 15.30, piazza Unità ospiterà la seconda tappa di "Sogna Riccione Sogna", dedicata agli allievi delle scuole di musica Musicantiere, Giocamusica e Istituto musicale Gaspare Tirincanti, con la conduzione di Simona Mulazzani. Sempre domenica, al Museo del Territorio Luigi Ghirotti, alle 16 si terrà il laboratorio gratuito per famiglie "Dalla terra alla ceramica", guidato dagli archeologi Lorenzo Bonazzi e Andrea Tirincanti. Alla Biblioteca comunale sarà inoltre visitabile la mostra fotografica "Riccione. Dall'album dei ricordi", con circa trenta immagini storiche di edifici e luoghi simbolo della città tra il 1920 e il 1960. Nel pomeriggio, alla sede di Famija Arciunesa al Parco della Resistenza, sono previste letture e interpretazioni di poesie in dialetto riccionese.

Le celebrazioni si concluderanno lunedì 19 ottobre, giorno esatto della nascita del Comune, con l'iniziativa didattica "I giardini raccontano. Leggere le tracce", a Villa Lodi Fé. La mattinata, rivolta alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, proporrà un percorso storico e botanico curato da Città Teatro, con interpretazioni teatrali, approfondimenti sul patrimonio naturale e un quiz interattivo dedicato alla cura dei beni pubblici. Il programma nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale, scuole, associazioni e realtà artistiche locali. Un ruolo centrale è affidato proprio agli studenti, coinvolti nella realizzazione dei materiali visivi e delle iniziative culturali, con l'obiettivo di raccontare la storia di Riccione e rafforzare il legame tra la comunità e il proprio territorio.