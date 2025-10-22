Riccione festeggia Asia Mercatelli, oro italiano nel triathlon

La campionessa riccionese premiata in municipio dalla sindaca Angelini e dall’assessore Imola per i suoi straordinari successi sportivi

Già insignita del titolo di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo” per i suoi straordinari successi sportivi, Asia Mercatelli è tornata nella sua città portando con sé una nuova, prestigiosa medaglia d’oro: quella conquistata ai Campionati italiani assoluti di triathlon. Ieri mattina, martedì 21 ottobre, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola hanno incontrato, nella sala di rappresentanza del municipio, la neocampionessa italiana a cui hanno portato le congratulazioni della città.



L’azzurra ha conquistato il primo posto sul podio dei Campionati italiani assoluti, che si sono tenuti ad Alba Adriatica lo scorso 6 settembre, sulle distanze olimpiche: 1,5 chilometri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 di corsa. Un traguardo importante che si aggiunge a un palmarès già di rilievo: nel 2022, Asia ha infatti vinto la medaglia d’argento ai Campionati del mondo universitari in Brasile, confermandosi come una delle atlete emergenti più promettenti del panorama nazionale. Nel 2025 Asia si conferma anche vice campionessa italiana di triathlon sprint e conquista il secondo posto alla Europe Triathlon Cup Ceuta.

Asia, 25 anni e “riccionese doc” – come ama presentarsi – ha iniziato a praticare il triathlon solo nel 2017, dopo anni di nuoto agonistico. “Nel triathlon ho trovato adrenalina, nuovi stimoli e soddisfazione,” ha raccontato, emozionata, durante l’incontro in municipio. La campionessa si allena ogni giorno proprio nella sua Riccione, ma gareggia per il “Gruppo sportivo 707” di Brescia. Quello con il triathlon è ormai un impegno a tempo pieno: sette giorni su sette, con due – e a volte tre – allenamenti quotidiani tra vasche in piscina, corse in pista e lunghe uscite in bici sulle strade della sua città.

Il prossimo appuntamento internazionale per Asia sarà tra pochi giorni: sabato 25 ottobre infatti in Turchia parteciperà alla Coppa Europa su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 chilometri in bici e 5 chilometri di corsa).

“Riccione è fiera di te, Asia - hanno sottolineato la sindaca Angelini e l’assessore Imola -. Non solo per i risultati, ma per la passione e i valori che trasmetti. Sei un esempio per tanti giovani che si avvicinano allo sport.”

L’azzurra, che è anche studentessa universitaria, ha voluto lanciare un messaggio ai ragazzi che come lei amano e si impegnano in una disciplina sportiva: “Occorre trovare un giusto equilibrio tra sport e studio; lo sport aiuta a dare una disciplina all'organizzazione dello studio e della vita quotidiana, mentre lo studio ti apre la mente, ti arricchisce come persona e ti prepara al futuro, sia nel mondo dello sport che oltre la carriera sportiva”.



