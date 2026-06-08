Riccione festeggia due nuove centenarie: Maria Ceccarini e Concetta Orofino

Entrambe nate nel maggio 2026

Traguardo storico e doppia festa a Riccione per due nuove centenarie. Le signore Maria Ceccarini e Concetta Orofino hanno spento, nei giorni scorsi, cento candeline, entrambe nate nel maggio del 1926. A portare loro il caloroso abbraccio e l’omaggio dell’intera amministrazione comunale è stata l’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli, che ha onorato due vite straordinarie nella loro esemplare quotidianità, dedite all’affetto e alla cura dei propri cari.

Le storie delle due festeggiate

Nata il 25 maggio 1926 a Caprazzino di Sassocorvaro, Maria vive in gioventù i drammi della guerra, sfollata con la famiglia a Montefiore Conca, dove lavora inizialmente in agricoltura. Nel 1955 si sposa con Mario Masi, di professione autotrasportatore, e nei primi anni Sessanta si trasferiscono a Riccione Paese insieme al figlioletto Pierangelo di tre anni. Da allora Riccione diventa la sua casa e dedica la sua vita alla famiglia. Nonostante la perdita del marito nel 1998 e una grave cecità causata da un glaucoma negli anni Novanta, la signora Maria conserva forza e autonomia per lunghissimo tempo. Oggi è ospite della casa residenza per anziani “Nuova Primavera” della cooperativa sociale l’Aquilone e, lucida e vigile, accoglie i suoi cento anni con il desiderio intatto di assaporare le piccole gioie della vita.





Nata il 31 maggio 1926 a Tunisi, la signora Concetta trascorre lì gran parte della sua giovinezza. Sposata con Sebastiano Riti diventa mamma di due figlie, Laura e Christiane, nate anch’esse in Tunisia. Il rientro in Italia, circa sessant’anni fa, la porta a vivere in diverse città, fino a stabilirsi a Riccione da oltre un decennio. Da quasi dieci anni è ospite della struttura “Nuova Primavera” della cooperativa sociale l’Aquilone. Chi l’ha conosciuta in gioventù la ricorda come una donna di innata gentilezza e grande eleganza. Un dettaglio affettuoso viene condiviso dalla figlia Laura, presente ai festeggiamenti per il 100esimo compleanno: la signora Concetta è sempre stata una grande amante dei cappellini, un accessorio di stile che amava indossare in ogni occasione speciale.





