Riccione festeggia i 100 anni di Iole Pecci, nata con la primavera

La comunità celebra il traguardo della centenaria tra affetto, ricordi e la visita dell’assessora Marina Zoffoli

Una candelina speciale che brilla come il primo sole di marzo. La comunità di Riccione ha celebrato il prestigioso traguardo di Iole Pecci, che ha compiuto 100 anni lo scorso 21 marzo, proprio nel giorno che segna l’inizio della primavera.

In una giornata di festa che ha visto la famiglia riunita tra brindisi e sorrisi, Iole ha ricevuto la visita dell'assessora alla Famiglia Marina Zoffoli, la cui partecipazione ha portato una ventata di allegria e vicinanza da parte dell’amministrazione comunale. Un momento di profonda commozione è stato dedicato al ricordo del marito, venuto a mancare solo pochi mesi fa alla veneranda età di 101 anni e mezzo. Un legame indissolubile che Iole sente ancora vivissimo: “Anche se non c'è giorno che non penso a lui, so anche che lui è qui con noi e che mi sta aspettando”.

“Partecipare ai 100 anni della signora Iole è stato un onore - ha sottolineato l’assessora Marina Zoffoli -. I nostri anziani sono i custodi dei ricordi e delle trasformazioni della nostra città: con la loro testimonianza hanno attraversato un secolo di storia di Riccione, vedendone i cambiamenti e facendosi memoria condivisa da tramandare ai propri cari. La presenza dell’Amministrazione vuole essere un segno di gratitudine per chi, come la signora Iole, rappresenta le radici profonde del nostro territorio”.

La festeggiata, che il marito amava accogliere scherzosamente con l’espressione romagnola “Osta, l’e ariveda la prufesurésa”, continua a ricevere l’affetto dei tanti amici e concittadini che nei giorni scorsi hanno voluto omaggiare il suo straordinario secolo di vita.



