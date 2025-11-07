Riccione: finge di essere un diplomatico, la sua Maserati era sotto fermo. Assolto per tenuità del fatto

Il 49enne a processo si era spacciato per ambasciatore maltese, la sua auto era sottoposta a fermo per un contenzioso con Agenzia delle Entrate

È stato assolto per tenuità del fatto, nel processo che si è celebrato in Tribunale a Rimini, un 49enne originario di Napoli, residente a Riccione, che due anni fa fu denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale. L'uomo fu sorpreso a sfrecciare sulle strade di Riccione a bordo di una Maserati con insegne del corpo diplomatico di Malta. La vettura era nella black list della Polizia Locale, a causa di precedente segnalazione; dagli accertamenti sui varchi di lettura targhe, erano partite ulteriori verifiche sull'auto e sul conducente, tramite anche contatti con le autorità diplomatiche maltesi in Italia. Fermato infine dalla Polizia Locale, il 49enne esibì un tesserino dell'ambasciata, millantando un'immunità diplomatica che in realtà non disponeva, non ricoprendo nessun ruolo in essa. L'auto, invece, era stata sottoposta a fermo amministrativo per alcune pendenze che il 49enne aveva con Agenzia delle Entrate. Il giudice ha riconosciuto il reato compiuto dall'imputato, per il quale la Pubblica Accusa aveva chiesto condanna a 8 mesi di reclusione, ma ha disposto l'assoluzione per tenuità del fatto, anche in virtù del fatto che il 49enne fosse incensurato.