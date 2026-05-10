Riccione, folla per il funerale di Chiara: "Era vita ed energia"

L'abbraccio dei giovani alla diciottenne di viale Castrocaro

Una chiesa gremita e centinaia di persone, soprattutto giovani, hanno dato ieri l’ultimo saluto a Chiara Bacchini, la 18enne morta nel tragico incidente di viale Castrocaro. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Martino a Riccione, dove molti sono rimasti anche fuori sul sagrato per la grande partecipazione.

Accanto alla famiglia, ai compagni del liceo Volta Fellini, agli amici del karate e agli scout, tutta la comunità si è streta in un lungo e commosso abbraccio. Durante l’omelia don Alessio Alasia ha ricordato Chiara come «luce e speranza», una ragazza autentica, forte e speciale.

Toccanti anche i messaggi degli amici: «Era vita, fuoco ed energia», hanno detto i compagni di classe e i ragazzi del karate, ricordandone la spontaneità e la forza. Al termine della cerimonia applausi, lacrime e il lancio di palloncini bianchi verso il cielo.