Riccione, Fratelli d'Italia attacca: "Amministrazione nulla: stanno distruggendo Riccione"

Nel mirino l'assessore Guidi, assente all'importante fiera del turismo di Berlino

"Ma a Riccione esiste un assessore al turismo? Meglio: in un comune che dovrebbe rappresentare il turismo all’ennesima potenza della nostra riviera come è possibile che l’assessore di riferimento sia totalmente fuori dalle sue competenze?". Stefano Paolini di Fratelli d'Italia accusa l'assessore Guidi per l'assenza alla fiera del turismo di Berlino. Per Riccione c'era Simone Gobbi, presidente del Consiglio comunale, "persona al di fuori della Giunta Angelini seppur figura istituzionale".

"Dov’era Guidi? Ci piacerebbe saperlo, sicuramente avrà avuto i suoi buoni motivi ma si tratta di un’assenza rilevante dal punto di vista della rappresentanza dell’esecutivo di una delle città storicamente più importanti di tutta Italia a livello turistico. Vedo tutto ciò – attacca Stefano Paolini – come l’ennesima dimostrazione di una giunta fallimentare e dilettantistica. Se proprio Guidi non poteva andare ad un evento di così straordinaria importanza sarebbe stato il caso che fosse stato il sindaco a rappresentare la città".

Paolini parla di "nullità di un assessorato e di un'amministrazione che stanno distruggendo Riccione: un cantiere a cielo aperto da nord a sud passando soprattutto per il centro, negozi che chiudono per sempre, viale Ceccarini ridotto ad un ammasso di detriti, quartieri isolati, delinquenza che galoppa, una campagna turistica e di promozione pari a zero. Di questo la Angelini, Guidi e tutto l’esecutivo ne dovranno rispondere presto davanti agli elettori insieme a quel Pd che manovra i fili sgangherati di un’amministrazione comunale solo ed esclusivamente alla sua mercé. Evidentemente sono già in campagna elettorale e la loro spasmodica ricerca di visibilità purtroppo la stanno pagando i riccionesi".