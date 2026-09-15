Riccione, furto in una piadineria: arrestato un 45enne

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga in bicicletta. Recuperati circa 900 euro

Furto aggravato ai danni di una piadineria del centro di Riccione: i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 45enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato inoltre denunciato a piede libero per il tentato furto in un vicino bar-ristorante e per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Gli interventi sono iniziati intorno alle 2 della notte. Il primo allarme è scattato in un bar-ristorante sul lungomare, dove un intruso sarebbe stato messo in fuga dall’attivazione del sistema antintrusione. Pochi minuti dopo è arrivata la segnalazione di un secondo allarme, questa volta in un’attività commerciale di viale Gramsci.

Le pattuglie hanno avviato le ricerche e poco dopo hanno intercettato un uomo in bicicletta, corrispondente alla descrizione fornita. Alla vista dei militari, il 45enne avrebbe tentato di allontanarsi imboccando la pista ciclabile e avrebbe cercato di investire uno dei Carabinieri. Il militare è riuscito a schivarlo e a bloccare il manubrio della bicicletta, fermandolo.

Durante la perquisizione, nello zaino dell'uomo sono stati trovati un grosso scalpello in metallo e il contenitore di un registratore di cassa, che sarebbe stato appena asportato dalla piadineria dopo la forzatura della serranda. I Carabinieri hanno recuperato anche l’intero incasso, circa 900 euro, poi restituito ai titolari.

Il 45enne era stato arrestato già nei primi giorni di settembre per un episodio analogo. Verrà processato per direttissima.