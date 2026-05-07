Riccione, furto notturno al ristorante La Voglia: danni per migliaia di euro

Secondo colpo in meno di un anno per il locale di viale D'Annunzio. Le telecamere riprendono il ladro, ma la zona deserta per i lavori stradali ha favorito l'azione

Nella notte tra lunedì e martedì, attorno alle 4, un uomo incappucciato ha fatto irruzione al ristorante La Voglia di viale D'Annunzio, nella zona sud di Riccione. Il ladro ha forzato una finestra e una porta del magazzino, rubando attrezzature professionali e ingenti quantità di merce alimentare. A peggiorare il bilancio, ha lasciato aperti celle e frigoriferi, causando il deterioramento di ulteriori alimenti. Il danno complessivo è stimato tra i 5.000 e i 10.000 euro, a cui si aggiungono i danni da effrazione.

Le telecamere interne hanno ripreso chiaramente il giovane mentre agiva indisturbato, incurante degli occhi elettronici.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito i filmati e raccolto la denuncia. «Hanno lasciato i frigoriferi aperti, tanta roba sarà da buttare», racconta Serafina, una delle titolari. È già il secondo furto in meno di un anno per il locale, aperto da circa dodici mesi. Nonostante l'amarezza, le proprietarie non si fermano: il ristorante riaprirà regolarmente con gli eventi già programmati per l'avvio della stagione estiva.