Riccione gioca in biblioteca: torna BiblioPlay con The Rainbow Players

Domenica 5 ottobre pomeriggio tra dadi, pedine e libri: giochi da tavolo per tutte le età e ingresso gratuito.

Con l’arrivo dell’autunno, tornano anche i pomeriggi da passare tra amici, dadi e pedine. Per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, c'è un appuntamento da segnare in agenda: domenica 5 ottobre, dalle 16 alle 19, presso la Biblioteca comunale di Riccione, torna BiblioPlay, in collaborazione con l’associazione The Rainbow Players. Un’occasione per riscoprire il gusto della socialità attraverso il gioco, tra scaffali di libri e nuovi amici.

L'iniziativa, ormai attesa da tanti e molto partecipata, è pensata per far riscoprire il piacere del gioco in compagnia: un’occasione perfetta per staccare dagli schermi e immergersi nel mondo di regole, strategie e colpi di scena, all’insegna del divertimento per tutte le età.

“The Rainbow Players” è un’associazione di promozione sociale e ludico-culturale di Rimini che si occupa di promuovere la passione per i giochi da tavolo come forma di aggregazione. Dai giochi di strategia a quelli cooperativi, passando per sfide rapide o partite che mettono alla prova logica e intuito, ci sarà l’imbarazzo della scelta. Inoltre, i volontari esperti di “The Rainbow Players” saranno presenti per guidare i partecipanti nella scelta del gioco più adatto, spiegando regolamenti e meccaniche e rispondendo a ogni domanda.

La partecipazione è gratuita ma, vista l’alta partecipazione agli appuntamenti passati, si raccomanda la prenotazione contattando il numero 0541 600504 oppure inviando una mail a [email protected]



