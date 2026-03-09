Riccione, Giornata del fiocchetto lilla: “Fili invisibili” approfondisce i disturbi alimentari

Domenica 15 marzo alla Biblioteca comunale serata con esperti per genitori, insegnanti e ragazzi sul ruolo della rete multidisciplinare nel sostegno e nella cura

In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla sui disturbi del comportamento alimentare, domenica 15 marzo alle 20:30, la sala conferenze della Biblioteca comunale ospiterà “Fili invisibili”, una serata di approfondimento dedicata a genitori, insegnanti e ragazzi. L’incontro pubblico, promosso dall’associazione Il tempo delle ciliegie, ha lo scopo di accendere i riflettori su queste patologie grazie al prezioso contributo di esperti e medici e comprendere così l’importanza di un intervento tempestivo e multidisciplinare.

Il titolo dell’evento “Fili invisibili” richiama la necessità di intrecciare competenze diverse per sostenere chi affronta la malattia. Solo una rete multidisciplinare – che integri l’ambito medico, psicologico, nutrizionale e scolastico – può offrire una risposta efficace e guidare le famiglie a orientarsi nel percorso di cura.

La serata sarà moderata da Jacopo Pruccoli, neuropsichiatra infantile, che coordinerà un confronto multidisciplinare tra diversi esperti del settore. Interverranno gli psicologi e psicoterapeuti Gloria Travaglini, Elisa Pongiluppi, Chiara Turchi e Stefano Zucchi, insieme alla pediatra Silvia Ciofini e alla dietista e nutrizionista Silvia Bigucci. A completare il quadro delle competenze sarà Elena Migani, docente di filosofia e storia e referente Bes presso i licei Volta-Fellini di Riccione.

L’incontro si propone il coinvolgimento attivo dei partecipanti dando ampio spazio alle domande del pubblico al termine degli interventi. Genitori, insegnanti e ragazzi avranno la possibilità di dialogare direttamente con i professionisti per approfondire dubbi, ricevere orientamento e comprendere come la guarigione possa avvalersi di una rete multidisciplinare di esperti e di relazioni sociali.

L’evento è a ingresso libero e gode del patrocinio del Comune di Riccione. Per informazioni [email protected]