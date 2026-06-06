Riccione, giovane crolla in strada: operatore balneare lo salva col massaggio cardiaco

I fatti sono avvenuti tra i viali Tasso e Palestrina

Un giovane residente fuori Provincia è stato salvato a Riccione da un operatore balneare, dopo essere caduto a terra a causa di un malore. È quanto avvenuto mercoledì sera (3 giugno), tra i viali Tasso e Palestrina: a dare l'allarme è stata una residente e il primo a intervenire è stato Alberto Di Luigi, operatore balneare gestore di uno stabilimento della Perla Verde. Avvisato dalla figlia, Di Luigi ha subito praticato il massaggio cardiaco al ragazzo, salvandogli la vita. Il giovane, che si trova in Riviera per partecipare a una competizione sportiva, è stato poi preso in consegna dal personale del 118 e ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini. Attualmente è fuori pericolo.