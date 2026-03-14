Riccione, gli studenti alla scoperta del patrimonio culturale e naturalistico

Mercoledì 25 marzo le classi terze delle scuole secondarie di primo grado saranno coinvolte in una passeggiata naturalistica

Un patrimonio culturale e naturalistico da valorizzare e proteggere ma, prima di tutto, da conoscere. È questo l’obiettivo del progetto “I giardini raccontano” rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole di primo grado di Riccione. Gli studenti, mercoledì 25 marzo, usciranno dalle classi e si metteranno in cammino attraverso la città per una passeggiata naturalistica e scenica alla scoperta di luoghi e spazi pubblici che fanno parte del patrimonio culturale e ambientale di Riccione.

Il progetto “I giardini raccontano” è promosso dal Comune di Riccione, ideato e realizzato dalla compagnia Città Teatro in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e all’Ambiente. Per questa iniziativa parteciperanno circa 100 studenti di quattro classi che fanno parte degli Istituti comprensivi 1 e 2 di Riccione.

L’iniziativa prenderà il via alle 8:45 dal Parco degli Olivetani con una breve introduzione sulle ville storiche, i giardini e i viali di Riccione a cura di Giorgia Penzo. Successivamente gli studenti, divisi in due gruppi, si sposteranno verso l’ex fornace Piva, dove il personale del Museo del territorio fornirà brevi cenni storici sull’antico stabilimento industriale di laterizi, e lungo la ciclabile del Rio Melo accompagnati dal botanico Loris Bagli che illustrerà ai ragazzi l’ecosistema fluviale e gli aspetti botanici della vegetazione.

A metà mattina il gruppo si trasferirà nello scrigno verde dell’Arboreto Cicchetti dove, sotto la guida esperta del personale dell’ufficio Ambiente, verrà a conoscenza della storia della famosa famiglia di vivaisti riccionesi che contribuirono a creare la fama della città come Perla Verde dell’Adriatico. Qui i ragazzi saranno accolti dalla prima performance scenica: la danza di Viola Betti ispirata alla presenza dell’airone cinerino.

La passeggiata continuerà poi su viale Ceccarini fino ad arrivare al Parco delle Magnolie, il giardino storico nel cuore della città che nasconde dei veri e propri tesori arborei e il villino Monti in stile liberty. Una piccola pausa per la merenda al sacco e la scena sarà lasciata all’estratto teatrale del “Decamerone” di Boccaccio interpretato da Mirco Gennari, Graziano Giovanetti e Giorgia Penzo. Infine i ragazzi saranno coinvolti in un divertente quiz interattivo a cura del giornalista e presidente di Famija Arciunesa, Francesco Cesarini.

Francesco Cesarini

La passeggiata scenico-culturale terminerà con la visita al Parco di Villa Lodi Fè.