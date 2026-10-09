Riccione, gli studenti dell’Università dell’Insubria studiano il turismo del futuro

Il progetto coinvolge il corso International Marketing Lab

Riccione diventa un laboratorio a cielo aperto per i manager di domani. L’Amministrazione comunale ha infatti approvato la collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria (Dipartimento di Economia) per l’anno accademico 2026/2027, ponendo la città al centro del corso “International Marketing Lab”, coordinato dalla professoressa Roberta Pezzetti, direttrice scientifica del Centro di Ricerca SMARTER dell’ateneo.

Il progetto coinvolge i giovani talenti del corso di Laurea Magistrale in “Global Entrepreneurship, Economics and Management” (GEEM), che lavoreranno su una sfida concreta: analizzare il modello Riccione per elaborare proposte innovative dedicate al turismo del futuro, alla valorizzazione degli spazi urbani e all’evoluzione dei servizi intelligenti.

“Essere scelti dall’‘International Marketing Lab’ dell’Università dell’Insubria non è solo un piacere, ma rappresenta anche la grande opportunità di ricevere progetti concreti su come sviluppare la nostra città in maniera innovativa e internazionale – dichiara l’assessore al Turismo Mattia Guidi –. Riccione sarà per 2 mesi, un vero e proprio laboratorio di innovazione, dove territorio e know-how accademico si fondono. Gli studenti del corso, sceglieranno un asset cittadino come possono essere i parcheggi, l’illuminazione, la viabilità e così via, sul quale dovranno sviluppare soluzioni innovative, efficaci e competitive rispetto alle migliori città turistiche globali. Grazie a questa collaborazione, potremo inoltre entrare in un progetto pilota internazionale per la mappatura dei servizi e della digitalizzazione della nostra città, portato avanti dall’Università dell’Insubria. Occasioni di contaminazione con menti giovani, ambienti accademici e di portata internazionale, sono essenziali per una città ambiziosa come Riccione, che punta a rimanere sempre un passo avanti”.

L’iniziativa vedrà una stretta sinergia tra il mondo accademico, l’Amministrazione comunale e City Green Light — gestore della pubblica illuminazione cittadina e partner del Lab per il quarto anno consecutivo — che metterà a disposizione la propria esperienza sui temi dell’innovazione dei servizi urbani e della trasformazione dei territori.

Il Comune di Riccione sarà direttamente coinvolto in un tavolo di confronto permanente con studenti e docenti, mettendo a disposizione dati, informazioni e competenze territoriali per affiancare i giovani ricercatori fin dalla definizione del contesto di analisi e nella condivisione delle principali esigenze locali, partecipando attivamente a momenti di allineamento e monitoraggio durante tutto il percorso didattico.

Il lavoro sul campo, che si svolgerà indicativamente da inizio ottobre a metà dicembre, si concluderà con la presentazione ufficiale delle proposte e con la consegna all’Amministrazione comunale di report analitici in lingua inglese. Gli elaborati finali offriranno idee e nuove prospettive per sviluppare una riflessione strategica sul futuro delle destinazioni turistiche, analizzando come infrastrutture, spazi pubblici, servizi e patrimonio urbano possano evolvere per migliorare l’esperienza dei visitatori, generare nuovo valore per la comunità locale e accrescere l’attrattività della città in chiave internazionale.



