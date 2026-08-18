Riccione, grande folla per gli Zero Assoluto e venerdì arrivano Clara e Random

Migliaia di persone hanno accompagnato le hit del duo romano. Il 21 agosto nuovo appuntamento gratuito con Riccione Music City

Piazzale Roma torna a riempirsi di musica. Ieri sera migliaia di persone hanno cantato insieme agli Zero Assoluto, protagonisti di una nuova serata di Riccione Music City 2026, la rassegna musicale estiva organizzata in città.

Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, accompagnati dalla loro band, hanno portato sul palco alcuni dei brani che hanno segnato la loro carriera e il pop italiano degli anni Duemila. Dalla piazza sono partiti i cori sulle note di "Semplicemente", "Svegliarsi la mattina" e "Per dimenticare", insieme alle produzioni più recenti del duo romano. Il pubblico ha riunito generazioni diverse, dai fan che seguono gli Zero Assoluto dagli esordi alle famiglie e ai più giovani arrivati a piazzale Roma per il concerto, a ingresso gratuito.

La programmazione di Riccione Music City prosegue già venerdì 21 agosto, quando sul palco di piazzale Roma saliranno Clara e Random. Il concerto inizierà alle 21.45 e anche in questo caso l’ingresso sarà libero. Il calendario della rassegna prevede poi altri appuntamenti. Sabato 22 agosto, sempre alle 21.45, sarà la volta della "Festa anni '80, '90 e 2000", a ingresso gratuito. Venerdì 28 agosto alle 21 arriverà Noemi, mentre sabato 29 agosto, alle 21, sarà protagonista Riccardo Cocciante con lo spettacolo "Io... Riccardo Cocciante nel 2026". Domenica 30 agosto, dalle 10 alle 14, piazzale Roma ospiterà invece il M2O Morning Club, con ingresso libero.

La musica proseguirà anche a settembre. Mercoledì 2 settembre alle 21 toccherà ai Pooh con "Pooh 60 - La nostra storia - Estate", mentre giovedì 10 settembre, sempre alle 21, sarà la volta di Gianni Morandi con "C’era un ragazzo. Estate 2026". Per questi ultimi appuntamenti e per il concerto di Riccardo Cocciante sono previsti biglietti a pagamento.