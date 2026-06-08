Riccione, grande partecipazione alla “Festa insieme nel Parco… che spettacolo!”

Al Parco della Resistenza centinaia di famiglie tra laboratori, spettacoli e attività per bambini

Una straordinaria partecipazione di famiglie, bambini, associazioni e cittadini ha segnato la riuscita di “Festa insieme nel Parco… che spettacolo!”, andata in scena ieri pomeriggio, domenica 7 giugno, al Parco della Resistenza, trasformato per l’occasione in un grande spazio di incontro, gioco, cultura e condivisione. Per alcune ore, uno dei luoghi più amati della città, si è trasformato nel cuore pulsante della comunità riccionese, accogliendo centinaia di persone coinvolte nelle numerose attività organizzate dal comune di Riccione in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distrettuale e con il prezioso contributo delle associazioni culturali, sportive, educative e sociali del territorio.

Accanto a cittadini, volontari e operatori del territorio erano presenti all’iniziativa la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa, l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli, l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.

Molto apprezzate le letture animate ad alta voce curate dalla Biblioteca comunale e il laboratorio del Museo del Territorio “Piccoli artisti a Cnosso. Teseo e il mistero del labirinto. Grande partecipazione hanno registrato anche i laboratori del Centro per le Famiglie Distrettuale, “Tree Painting – Dipingi nel Parco” e “Mosaici di Semi”, con il coinvolgimento di bambini di diverse fasce d’età in percorsi artistici e creativi a contatto con la natura.

Il programma della giornata è stato arricchito da spettacoli di musica con danza, attività sportive e giochi all’aria aperta organizzati dalle numerose associazioni del territorio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino le realtà educative, sociali, culturali e sportive che contribuiscono quotidianamente alla vitalità della città.

Particolarmente partecipati gli appuntamenti dedicati alla memoria e alle tradizioni locali curati dalla Famija Arciunesa e dal gruppo di poeti, scrittori e attori “La maratona del dialetto”, con il contributo della compagnia teatrale “La Carovana” di Pier Paolo Gabrielli, del maestro delle zirudéle Mauro Vanucci e del poeta e musicista Mario Tonini. Momenti. Grande interesse hanno suscitato anche la lettura animata del libro Il villaggio di Blastociccio e il laboratorio grafico proposti da Agedo Romagna e lo spettacolo teatrale “BUM BUM PIPPirati Urrà” della compagnia Puck TeaTré, realizzato nell’ambito del programma nazionale P.I.P.P.I., dedicato al sostegno delle capacità genitoriali e alla prevenzione delle situazioni di vulnerabilità familiare.



