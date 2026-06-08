Riccione, grande successo per il Trofeo Internazionale Italo Nicoletti

Alla piscina comunale tre giorni di gare di alto livello

Si è concluso ieri il Trofeo Internazionale Italo Nicoletti, andato in scena allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 5 al 7 giugno.

Per la Polisportiva Riccione si è trattato di un appuntamento particolarmente significativo, non solo per il prestigio della manifestazione, ma anche perché rappresenta il tradizionale meeting organizzato dalla società, il più importante evento natatorio ospitato annualmente nell'impianto di casa.

Alla competizione hanno preso parte tutti gli atleti del gruppo agonistico, dalla categoria Ragazzi fino agli Assoluti, affrontando tre intense giornate di gare caratterizzate da un livello tecnico molto elevato. In vasca erano infatti presenti numerosi atleti di interesse nazionale e internazionale, rendendo il confronto particolarmente stimolante per tutti i partecipanti.

La squadra ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione, mostrando impegno, spirito di squadra e ottenendo numerosi piazzamenti di rilievo e diverse qualificazioni alle finali.

Tra i protagonisti del weekend spicca Asia Delmonte, finalista nei 50 stile libero e nei 50 farfalla, gare nelle quali ha conquistato due splendide medaglie d'argento. Particolarmente significativa la prestazione nei 50 farfalla, dove ha ottenuto anche il tempo limite per la qualificazione ai Campionati Italiani Estivi, in programma a inizio agosto, accompagnando il risultato con un importante miglioramento personale.

Ottimi risultati anche per Filippo Coggiatti, finalista nei 200 stile libero, distanza nella quale ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo, migliorando il proprio record personale.

Hanno inoltre raggiunto le finali Luca Totti nei 50, 100 e 200 rana, Diego Fuzzi nei 50 e 100 rana e Martina D'Ubaldonei 50 farfalla, confermando la competitività del gruppo riccionese in diverse specialità.





Il bilancio complessivo della manifestazione è decisamente positivo. Oltre ai risultati ottenuti, il Trofeo Nicoletti ha rappresentato un'importante occasione di crescita e confronto per tutti gli atleti della squadra, che hanno avuto la possibilità di misurarsi in un contesto di altissimo livello proprio nella piscina di casa.

Archiviato il meeting internazionale, l'attenzione si sposta ora sui prossimi appuntamenti della stagione: a fine giugno sono in programma le qualificazioni ai Campionati Regionali, mentre nei primi giorni di luglio la squadra sarà impegnata al tradizionale Meeting Rossini di Pesaro, ultimi importanti passaggi prima degli appuntamenti clou dell'estate.



