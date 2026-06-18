Riccione, grosso incendio sull'A14, tre veicoli coinvolti: le foto

La densa colonna di fumo scaturita dalle fiamme visibile per km

È di tre veicoli convolti, conferma l'Ansa, il bilancio dell'incendio divampato alle 12 di oggi (18 giugno), nei pressi del casello di Riccione dell'autostrada A-14. Si tratta di un'autocisterna, che trasportava liquido infiammabile, e due automobili. I mezzi sono stati distrutti, mentre sono due i feriti, entrambi in maniera non grave. L'autocisterna si è ribaltata, per cause in corso di accertamento, e il liquido perso si è riversato tra le sterpaglie e le fognature, questo ha provocato un effetto simile a una miccia: le fiamme sono state imponenti, ma il dispiegamento dei mezzi dei Vigili del Fuoco e l'attività degli operatori ha permesso di spegnere l'incendio evitando altre conseguenze. La densa colonna di fumo nero è stata visibile a km di distanza, anche dai vicini parchi tematici, dai quali sono uscite alcune persone. Alle 14 circa il casello di Riccione era ancora chiuso, in entrata e in uscita, mentre è stata riaperta la via Berlinguer, momentaneamente interdetta al traffico durante le operazioni.

Foto di altarimini.it

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