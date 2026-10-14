Riccione, gruppi di lettura in biblioteca: appuntamenti a tema Halloween per ragazzi e adulti

Lunedì 19 ottobre il “Rifugio letterario Teen” propone il “Witchy Book Club!”

In perfetto clima di Halloween, tra atmosfere misteriose e storie di mostri e fantasmi, proseguono nel mese di ottobre gli appuntamenti alla Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10) con i gruppi di lettura per adulti e ragazzi a cura dell’autrice e scrittrice Debora Grossi.

Si parte lunedì 19 ottobre, dalle 17 alle 18, nella sala conferenze della biblioteca con il “Rifugio letterario Teen”, lo spazio dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, ma aperto a tutti i giovani desiderosi di esplorare nuove storie. L’appuntamento, dal titolo “Witchy Book Club!”, sarà una speciale riunione a tema magico e stregato dedicata alle atmosfere di Halloween, dove la passione per la lettura incontrerà storie di streghe, misteri e leggende. L’incontro offrirà un’occasione per coltivare la lettura in modo libero e informale, scambiandosi opinioni, idee e suggerimenti in un ambiente accogliente, dove ogni voce trova spazio e ascolto. Ad arricchire il pomeriggio ci saranno anche giochi e merenda per tutti.

Martedì 20 ottobre, alle ore 20:30, si prosegue con l’appuntamento per adulti del gruppo di lettura “Rifugio letterario”. Una serata speciale dove il confronto sui libri si alternerà a momenti di gioco e intrattenimento, tra quiz, cruciverba, dolci e bevande, per condividere la passione per la lettura in un’atmosfera conviviale.

Protagonista dell’appuntamento sarà il celebre romanzo “Il fantasma dell’Opera” di Gaston Leroux. Ambientato nei sotterranei del celebre Teatro di Parigi sul finire dell’Ottocento, il capolavoro dello scrittore francese intreccia il mistero del fantasma — un geniale e deforme artista che vive nascosto nell’ombra — con la sua ossessiva passione per la giovane soprano Christine Daaé. Tra dramma gotico, amore e suspense, il romanzo esplora il confine tra finzione teatrale e dramma umano, mettendo in scena la profonda solitudine di una persona rifiutata dal mondo in cerca di accettazione e affetto.



