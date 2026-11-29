Calcio Eccellenza girone B Diretta testuale Rimini - Comacchiese live dallo stadio Neri 1-0

Il Rimini vuole ripartire dopo la sconfitta di Budrio con il Massa Lombarda

Rimini - Comacchiese 1-0

RIMINI (3-4-1-2): Roberto - Nava, Maggioli, Magnanini - Carlini, De Angelis, Nisi, Moricoli- Cicarevic - Piazze, Vitucci. A disp.: Renzetti, Fabbri, Carnesecchi, Ammora, Carmona, Bellavista, Pollini, Carmona, Ciavatta. All.: Sciaccaluga (Gadda squalificato).



COMACCHIESE (4-1-4-1): Campi - Felloni, Temporin, Monaco, Ferri - Gadda - Centonze, Gordini, Dejai, Diallo - El Shazly. A disp.: Ferretti, Stefani, Succi, Teleku, Ferroni, Correnti, Mascanzoni, Farinelli, Bakalets. All.: Nordi.

ARBITRO: Sapio di Cesena

RETI: 13' pt. Maggioli

AMMONITI: Diallo, Ferri, Piazze

ESPULSI:



Inizio gara ore 14.30

Giornata invernale, presenet una rappresentanza del tifo ospite. Match sponsor è Cash&Drink by Superhoreca. Prima del match premiato dalla famiglia Ciabatta di Neon Rimini - nuovo socio CDA - con la maglia biancorossa a scacchi e il numero 8 sulla schiena, Matteo Brighi. Per Brighi in maglia biancorossa 49 presenze e nove gol prima di spiccare il volo verso la serie A (più di 400 presenze). Ora è il vice allenatore della Nazionale Under 20 di mister Carmine Nunziata.

Rimini in maglia bianca ad attaccare da sinistra verso destra. Biancorossi da subito proiettato nella metà campo avversaria. Schieramento a due punte con Cicarevic trequartista e Carlini esterno di centrocampo a destra.

7' Pericolosa ripartenza del Rimini, Cicarevic va al tiro, deviato tra le braccia del portiere.

10' Punizione di Gadda (il figlio di mister Gadda) dalla trequarti sinistra ben calibrata, colpo di testa di Temporin in area a saltare più in alto di tutti, miracolo di Roberto in tuffo e la difesa spazza via in anticopo su Diallo. Pericolo!

13' Gol Rimini con Maggioli con un perentorio colpo di testa all'altezza del disco del rigore su cross di Carlini con palla all'incrocio a scavalcare il portiere Campi.

18' Gadda ruba palla sulla trequarti, si invola verso la porta, ma il suo passaggio allo smarcato El Shazly viene intercettato da Magnanini.

22' Cross di Vitucci da sinistra in area, colpo di testa di Piazze ma debole.

26' Nel corridodio centrale dalla lunetta assist al bacio di Cicarevic per Moricoli in area, sulla sinistra, che viene contrastato dal portiere in uscita: palla ribattuta nel contrasto in angolo. Occasione per il Rimini.

30' Fallo su Diallo che si incunea tra Piazze e Carlini sulla sinistra, poco fuori l'area. Batte in maniera potente Gadda e colpo di testa Diallo abbondantemente fuori.

35' Tiro da fuori di El Shazly parato a terra da Roberto. Azione in ripartenza nata su palla persa da Cicarevic.

44' Destro di Cicarevic dal limite alto sulla traversa.

Negli ultimi minuti il Rimini è passato al 4-3-3 con Carlini avanzato, Moricoli sulla liena di diefsa cin Nava, Maggioli e Magnanini.

FINE PRIMO TEMPO