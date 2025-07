Riccione ha dato il via alla Festa della Madonna del Mare: in arrivo la veleggiata della Saviolina

Oggi, sabato 19 luglio, la veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna

Ha preso il via ieri sera con grande partecipazione la festa della Madonna del Mare, che anche quest’anno unisce la città in un abbraccio tra cultura marinaresca, fede popolare e memoria storica. A inaugurare le celebrazioni, presso il Club Nautico, è stato l’incontro con l’archeologo navale Stefano Medas, protagonista di un’affascinante conversazione dedicata all’archeologia della navigazione nel Mediterraneo antico, in dialogo con Roberto Leardini. La serata ha offerto al pubblico un’immersione tra rotte millenarie, scafi, vele e credenze dei popoli del mare, con un focus speciale sulla Saviolina, antico lancione romagnolo simbolo di Riccione. L’intervento musicale di Onorino Tiburzi ha impreziosito l’evento con contrappunti sonori dal vivo.

Dopo l’approfondimento culturale, la festa prosegue oggi e domani con i momenti più attesi e partecipati del programma.

Sabato 19 luglio, ore 17:00 – Porto di Riccione

Il pomeriggio sarà animato dalla spettacolare veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna, che coloreranno l’Adriatico con le suggestive vele delle Mariegole. Un’occasione unica per ammirare dal vivo scafi antichi e respirare l’autentico spirito della tradizione marinaresca romagnola.

Domenica 20 luglio – Porto di Riccione

La giornata conclusiva sarà dedicata alla spiritualità e al ricordo. Alle 9:30 si terrà la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare, seguita dalla processione in mare con la partecipazione della Saviolina e delle imbarcazioni storiche.

In serata, alle 21:15, nel piazzale del porto, sarà celebrata la Santa Messa solenne Festa della Madonna del Mare che sarà presieduta da S.E. Monsignor Andrea Ripa, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e vescovo titolare di Cerveteri, che sostituirà il vescovo emerito S.E. Monsignor Francesco Lambiasi, impossibilitato a partecipare per motivi di salute. Al Vescovo Ripa l’amministrazione comunale esprime profonda gratitudine per aver accolto l’invito e per la vicinanza dimostrata alla comunità riccionese in un appuntamento tanto sentito dalla cittadinanza. Al vescovo Lambiasi la città rivolge i più sinceri auguri di pronta e piena guarigione.

A seguire, dopo la cerimonia religiosa, il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare, che concluderà la manifestazione con un cielo illuminato da luci e colori.

La festa della Madonna del Mare è un momento profondamente sentito dalla comunità riccionese, che ogni anno si ritrova per rinnovare il proprio legame con il mare e con la Madonna, patrona dei marinai. Un’identità che si riflette nella statua collocata di fronte al Club Nautico, simbolo di protezione e speranza per chi parte e chi ritorna.

La manifestazione è promossa dal Comune di Riccione, in collaborazione con Club Nautico, Lega Navale, Cooperativa Bagnini, Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Riccione, Ufficio Locale Marittimo e le parrocchie cittadine.