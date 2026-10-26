Riccione, Halloween parte con il pienone: aperti il Parco delle zucche e la ruota panoramica

Villa Lodi Fé presa d'assalto da famiglie e bambini nel primo weekend. La ruota alta 55 metri resterà in piazzale Roma per tutte le festività natalizie. In arrivo altri appuntamenti fino a sabato

Zucche arancioni sui prati, laboratori d'intaglio, bambini mascherati e una ruota panoramica che si accende affacciata sul mare. A Riccione l'atmosfera di Halloween è entrata nel vivo nel fine settimana del 24 e 25 ottobre, con l'apertura del Parco delle zucche a Villa Lodi Fé e l'inaugurazione della grande ruota panoramica in piazzale Roma. Due attrazioni che inaugurano una settimana di appuntamenti dedicati soprattutto alle famiglie, con iniziative in programma fino alla notte di Halloween.

A Villa Lodi Fé, a pochi passi da viale Ceccarini, il villaggio in stile pumpkin patch ha accolto un gran numero di visitatori. Tra i vialetti della villa storica, grandi e piccoli hanno potuto scegliere la propria zucca, intagliarla e decorarla, partecipando ai laboratori all'aperto. Il percorso comprende anche un labirinto di balle di paglia, gonfiabili, giochi in legno, truccabimbi, sculture di palloncini e spettacoli dal vivo. Per i più piccoli è previsto anche il battesimo della sella con i pony, mentre mercatino a tema e area food completano l'offerta. Il Parco delle zucche resterà aperto fino a domenica 1° novembre. Dal lunedì al venerdì l'orario è dalle 14.30 alle 19, mentre sabato e domenica si potrà entrare dalle 10 alle 19. Il biglietto costa 5 euro a persona; ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni, gli over 70, le persone con disabilità e un accompagnatore.

Sabato si è accesa anche la ruota panoramica di piazzale Roma. Alta 55 metri, offre una vista sulla città e sulla Riviera adriatica e rimarrà a Riccione per tutte le festività natalizie. L'orario di apertura è dalle 15 alle 22 nei giorni feriali e dalle 10 a mezzanotte nei festivi e prefestivi. Il biglietto intero costa 10 euro, quello ridotto per i bambini fino a 10 anni 7 euro. Sono previste anche tariffe per le famiglie: 25 euro per due adulti e un bambino, 30 euro per due adulti e due bambini.

Il calendario prosegue venerdì 30 ottobre con un appuntamento pensato per i teenager in biblioteca. Dalle 17 alle 18, nella sala conferenze della Biblioteca comunale, torna il "Rifugio letterario Teen" con il "Witchy Book Club", un incontro dedicato a storie di streghe, misteri e leggende. L'iniziativa è rivolta in particolare ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni, ma è aperta anche agli altri giovani interessati. In programma letture, scambio di consigli, giochi e merenda. L'ingresso è libero e non è necessario aver letto un libro in precedenza.

Sabato 31 toccherà invece a viale San Martino, dove dalle 15.30 è in programma "Piccoli mostriciattoli in viale", iniziativa promossa dall'associazione Riccione Abissinia con il patrocinio del Comune. La festa partirà dalla piazzetta San Martino con animazione, baby dance, giochi, truccabimbi e un laboratorio gratuito per decorare biscotti a tema. Alle 17 spazio alla fitdance "Dubrasil", ideata dal coreografo Jerry Tadeu e proposta con l'istruttrice Flavia Antonacci e la sua crew. Alle 17.30 è atteso lo spettacolo itinerante dell'artista circense Davide Contardi, in arte Lampo. Prima dello show conclusivo delle 18.30, tornerà la danza con una performance di "Reggaenbow". Non mancheranno caramelle, zucchero filato, giochi tradizionali in legno e il percorso "dolcetto o scherzetto" tra i negozi aderenti del quartiere.