Riccione, Halloween senza criticità: in campo oltre 40 agenti

Grande affluenza di giovani nel fine settimana. La Polizia locale ha presidiato il centro e le zone della movida. Fermato un automobilista ubriaco con arnesi da scasso e oggetti pericolosi.

Oltre quaranta agenti della Polizia locale impegnati sul territorio e controlli coordinati con le altre forze dell'ordine. Si è chiuso senza criticità rilevanti il fine settimana di Halloween a Riccione, caratterizzato da una forte presenza di giovani e visitatori nelle aree centrali e nei luoghi della movida.

Il dispositivo di sicurezza, predisposto nell'ambito dei servizi coordinati dalla Questura di Rimini, ha coinvolto sedici operatori del Comando intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, affiancati da altri ventisei agenti e funzionari del Comando di Riccione. Le pattuglie hanno svolto servizi di controllo e perlustrazione, sia a piedi sia lungo le principali vie di accesso alla città, con particolare attenzione alla serata di sabato 31 ottobre. Accanto al presidio delle zone più frequentate, sono stati effettuati controlli stradali per prevenire incidenti e reati. Durante uno di questi servizi gli agenti hanno fermato un'auto che procedeva con un'andatura irregolare. Il conducente è risultato positivo all'alcoltest ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nel veicolo sono stati inoltre trovati arnesi da scasso e oggetti atti a offendere: per l'uomo sono scattate anche le denunce per possesso ingiustificato di grimaldelli e porto abusivo di strumenti pericolosi.

L'amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l'esito dei controlli e ringraziato gli operatori impegnati durante il fine settimana. Il Comune ha sottolineato il ruolo del coordinamento con la Questura, i Carabinieri e i Comuni limitrofi nella gestione dei flussi di visitatori e nella sicurezza delle aree più frequentate.