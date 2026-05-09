Riccione, i Campionati nazionali di tennis Lions e Leo tra sport e solidarietà

Dal 28 al 31 maggio 2026 al Tennis Club Riccione la 22ª edizione della manifestazione: il ricavato sarà devoluto alla Scuola cani guida Lions di Limbiate

La Perla verde si prepara a diventare il palcoscenico di un grande evento che coniuga agonismo e impegno sociale. Dal 28 al 31 maggio 2026, i campi del Tennis club Riccione ospiteranno infatti la 22esima edizione dei Campionati nazionali di tennis Lions e Leo, una manifestazione di rilievo nazionale organizzata dalla Uilt (Unione italiana Lions tennis) in collaborazione con il Lions club Riccione e con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

L’appuntamento riveste un significato particolare per il territorio, poiché per la prima volta l'evento viene ospitato nel Distretto Lions 108A, che comprende Marche, Umbria, Romagna e Abruzzo. La scelta di Riccione conferma la vocazione della città come sede d'eccellenza per eventi capaci di generare visibilità e partecipazione a livello nazionale, coinvolgendo soci provenienti da tutta la penisola.

“Siamo orgogliosi di accogliere e patrocinare questa iniziativa che trasforma lo sport in un potente veicolo di solidarietà” – ha dichiarato l’assessore al Turismo Mattia Guidi – “Ospitare per la prima volta nel nostro distretto i Campionati nazionali Lions non è solo un riconoscimento alla qualità delle nostre strutture e della nostra accoglienza, ma è soprattutto l'occasione per sostenere un progetto di altissimo valore sociale. Riccione si conferma città aperta e inclusiva, dove la passione per il tennis diventa un aiuto concreto per l'autonomia delle persone con disabilità”.

Al centro dell'iniziativa batte infatti un forte cuore solidale: il ricavato del torneo sarà interamente devoluto alla Scuola cani guida Lions di Limbiate. Il progetto mira a finanziare la preparazione di un cane guida per non vedenti, un ausilio fondamentale che garantisce autonomia e dignità.

“Per i Lions non si tratta di semplice beneficenza, ma di autentico servizio: esserci concretamente dove esiste un bisogno, mettendosi al servizio della comunità e delle persone più fragili. Questo torneo nasce proprio con tale finalità, sostenere la preparazione di un Cane Guida per non vedenti attraverso il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, una realtà di eccellenza attiva dal 1959 che addestra e consegna gratuitamente cani guida in tutta Italia, rappresentando uno dei progetti sociali più significativi del lionismo italiano.” sottolineano gli organizzatori. Il centro di Limbiate è più volte l’anno ospite del programma di Striscia la notizia di Canale 5 facendo conoscere questa importante realtà.

Il programma sportivo prevede una struttura articolata con tabelloni di singolare maschile, femminile Open e diverse sezioni dedicate ai doppi. Oltre alle gare ufficiali, è stato predisposto un tabellone di "doppio libero" aperto anche ad amici, accompagnatori e sostenitori non soci, con l'obiettivo di favorire un clima di massima condivisione e apertura verso la cittadinanza.

L'evento si inserisce in un periodo di particolare vigore per il Lions club Riccione, che ha recentemente celebrato il suo 40esimo anniversario di fondazione, consolidando il proprio legame con la comunità locale. Oltre alle competizioni, il programma prevede momenti di convivialità come la cena sociale del 29 maggio presso l'hotel Abner's, dedicata alla raccolta fondi per il service di questa edizione.

L'organizzazione desidera ringraziare il Tennis club Riccione e il suo presidente Moreno Pecci per la disponibilità e il supporto fondamentale nella logistica dell'evento. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 maggio 2026.



