Riccione, i muri del Metromare diventano una galleria d’arte urbana

Al via il percorso di rigenerazione tra viale Bellini e la stazione ferroviaria. Un contest selezionerà gli artisti per realizzare il nuovo murale, con il supporto di Cna Rimini

Il tratto che accompagna il passaggio del Metromare si prepara a diventare una grande tela urbana e un racconto visivo a cielo aperto. Il Comune di Riccione ha avviato il percorso di rigenerazione urbana per la riqualificazione dei muri che accompagnano il tracciato del Metromare nel tratto compreso tra il sottopasso di Viale Bellini e la stazione ferroviaria. L’iniziativa mira a valorizzare gli spazi pubblici, rafforzare l’identità contemporanea della città e creare un nuovo punto di attrattiva turistica e culturale capace di coinvolgere i giovani e le reti creative.

Un concorso per selezionare i migliori talenti

Il cuore del progetto sarà un contest di arte urbana narrativa. L’amministrazione comunale selezionerà, tramite una commissione giudicatrice, una rosa di artisti finalisti tra i quali la Giunta sceglierà il vincitore del bando e l’opera destinata a prendere forma sui muri del Metromare.

Per assicurare la massima qualità artistica e organizzativa in ogni fase dell’iniziativa — dal lancio del bando fino alla realizzazione finale del murale — il Comune ha scelto di avvalersi del supporto tecnico e delle competenze specialistiche della divisione Arte di Cna Rimini. Questa sinergia permetterà di curare nel dettaglio sia la selezione dei progetti sia le fasi operative di esecuzione dell’opera, trasformando un passaggio infrastrutturale in una vera e propria galleria d’arte urbana a cielo aperto.



