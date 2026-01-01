Riccione, il 2026 è arrivato con la "Discoteca Romantica": una folla balla sotto le stelle

Dai ritmi di Aquafan al viaggio nel tempo di Nostalgia90, fino all’evoluzione del suono con le leggende della dance

Riccione ha salutato l’arrivo del nuovo anno trasformando piazzale Ceccarini in una gigantesca discoteca a cielo aperto. Una folla immensa si è ritrovata sotto le stelle per “Discoteca Romantica”, l’evento che ha celebrato la musica in tutte le sue sfumature, riaffermando il Dna musicale di Riccione, da sempre avamposto delle tendenze dance e punto di riferimento nella scena nazionale.

La serata ha preso il via con l’opening party firmato Aquafan: il dj Franky e la presentatrice Mary Mulazzani hanno scaldato la piazza, sottolineando il legame storico tra la città e i luoghi iconici del divertimento. L’energia è poi esplosa con lo show di Nostalgia 90, il format più grande d’Italia, che tra performer, effetti speciali e ballerine ha fatto rivivere le emozioni di un decennio indimenticabile. Il pubblico ha risposto con un entusiasmo travolgente, trasformando ogni brano in un coro collettivo e lasciandosi trasportare dal ritmo in un’onda di energia che ha attraversato l’intera piazza.

Sul palco, protagonista anche l’artista riccionese Michelle Lufo, reduce dal successo di X Factor 2025, che ha incantato il pubblico con una cifra stilistica personale e raffinata.

Poco prima della mezzanotte, il momento istituzionale del brindisi: la sindaca Daniela Angelini, l’assessore Mattia Guidi e la giunta comunale sono saliti sul palco per portare il saluto dell’amministrazione e l’augurio per un 2026 ricco di novità, in un clima di gioia collettiva culminato nel grande spettacolo dei fuochi d’artificio. Un brindisi corale per consegnare al nuovo anno i desideri di una città intera.

La musica di Nostalgia90 ha poi ripreso a far vibrare la piazza, seguita da due vere leggende della scena dance alla consolle, Max Monti e Claudio Coveri, che con la loro maestria nel mixaggio hanno condotto il pubblico in un viaggio sonoro attraverso i decenni: dai classici che hanno fatto la storia fino alle sonorità più attuali. Un percorso tra passato, presente e futuro che ha trasformato piazzale Ceccarini in un’unica, vibrante pista da ballo a cielo aperto, dove migliaia di persone hanno ballato fino al mattino sotto la magia del cielo di Riccione.

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi hanno espresso profonda soddisfazione per la riuscita della manifestazione e più in generale del buon funzionamento di tutto il palinsesto “Viva Riccione - Il tuo Natale al Mare: “Il successo straordinario di questo Capodanno è il frutto di una virtuosa collaborazione tra il settore pubblico e quello privato - hanno osservato sindaca e assessore -. Riccione in questi giorni si è mostrata all’altezza delle aspettative, confermando la sua capacità di accogliere e stupire. La domanda turistica è stata molto buona: con oltre 150 alberghi aperti e un buon tasso di riempimento. È un segnale di un sistema che sa fare squadra e che continua a investire sulla qualità e sull'attrattività del territorio”.