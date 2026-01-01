Altarimini

Riccione, il 2026 è arrivato con la "Discoteca Romantica": una folla balla sotto le stelle

Dai ritmi di Aquafan al viaggio nel tempo di Nostalgia90, fino all’evoluzione del suono con le leggende della dance

A cura di Riccardo Giannini Redazione
01 gennaio 2026 10:48
Riccione, il 2026 è arrivato con la "Discoteca Romantica": una folla balla sotto le stelle - PH Casalboni
PH Casalboni
Riccione
Attualità
Riccione ha salutato l’arrivo del nuovo anno trasformando piazzale Ceccarini in una gigantesca discoteca a cielo aperto. Una folla immensa si è ritrovata sotto le stelle per “Discoteca Romantica”, l’evento che ha celebrato la musica in tutte le sue sfumature, riaffermando il Dna musicale di Riccione, da sempre avamposto delle tendenze dance e punto di riferimento nella scena nazionale.

La serata ha preso il via con l’opening party firmato Aquafan: il dj Franky e la presentatrice Mary Mulazzani hanno scaldato la piazza, sottolineando il legame storico tra la città e i luoghi iconici del divertimento. L’energia è poi esplosa con lo show di Nostalgia 90, il format più grande d’Italia, che tra performer, effetti speciali e ballerine ha fatto rivivere le emozioni di un decennio indimenticabile. Il pubblico ha risposto con un entusiasmo travolgente, trasformando ogni brano in un coro collettivo e lasciandosi trasportare dal ritmo in un’onda di energia che ha attraversato l’intera piazza.

Sul palco, protagonista anche l’artista riccionese Michelle Lufo, reduce dal successo di X Factor 2025, che ha incantato il pubblico con una cifra stilistica personale e raffinata.

Poco prima della mezzanotte, il momento istituzionale del brindisi: la sindaca Daniela Angelini, l’assessore Mattia Guidi e la giunta comunale sono saliti sul palco per portare il saluto dell’amministrazione e l’augurio per un 2026 ricco di novità, in un clima di gioia collettiva culminato nel grande spettacolo dei fuochi d’artificio. Un brindisi corale per consegnare al nuovo anno i desideri di una città intera.

La musica di Nostalgia90 ha poi ripreso a far vibrare la piazza, seguita da due vere leggende della scena dance alla consolle, Max Monti e Claudio Coveri, che con la loro maestria nel mixaggio hanno condotto il pubblico in un viaggio sonoro attraverso i decenni: dai classici che hanno fatto la storia fino alle sonorità più attuali. Un percorso tra passato, presente e futuro che ha trasformato piazzale Ceccarini in un’unica, vibrante pista da ballo a cielo aperto, dove migliaia di persone hanno ballato fino al mattino sotto la magia del cielo di Riccione.

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi hanno espresso profonda soddisfazione per la riuscita della manifestazione e più in generale del buon funzionamento di tutto il palinsesto “Viva Riccione - Il tuo Natale al Mare: “Il successo straordinario di questo Capodanno è il frutto di una virtuosa collaborazione tra il settore pubblico e quello privato - hanno osservato sindaca e assessore -. Riccione in questi giorni si è mostrata all’altezza delle aspettative, confermando la sua capacità di accogliere e stupire. La domanda turistica è stata molto buona: con oltre 150 alberghi aperti e un buon tasso di riempimento. È un segnale di un sistema che sa fare squadra e che continua a investire sulla qualità e sull'attrattività del territorio”.

