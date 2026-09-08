Riccione, il bilancio sul primo mese di street tutor. In arrivo altre 11 telecamere

Il bilancio del servizio tra soccorsi, bimbi smarriti e liti. In autunno anche nuova illuminazione e interventi ai Giardini dell’Alba

Un ragazzo di 17 anni colto da un malore, due bambini di sei anni smarriti tra la folla e poi riaffidati ai genitori, anziani turisti accompagnati fino al loro albergo. Sono alcuni degli interventi effettuati dagli street tutor durante il primo mese di servizio a Riccione, dal 31 luglio al 31 agosto. Le squadre hanno presidiato soprattutto viale Dante, viale Ceccarini, i Giardini dell’Alba e le aree interessate dai concerti in piazzale Roma, dalle 20 alle 2 di notte.

Gli operatori, quattro o cinque per sera divisi in due squadre, sono intervenuti anche accanto a commercianti e al personale degli alberghi. Hanno contribuito a gestire schiamazzi notturni, aiutato una coppia di turisti stranieri in difficoltà e consegnato alla Polizia locale una borsa rubata che era stata ritrovata. Nelle notti di Ferragosto sono inoltre intervenuti per stemperare due momenti di tensione tra gruppi di ragazzi, uno in viale Dante e l’altro nei pressi del sottopasso nord di viale Ceccarini.

Il servizio ha riguardato anche il decoro urbano. Gli street tutor hanno raccolto segnalazioni degli esercenti sui problemi nella raccolta dei rifiuti, comunicato guasti all’illuminazione di viale Dante e segnalato situazioni di pericolo, come transenne pericolanti e rami a rischio di caduta.

Il bilancio del primo mese arriva mentre il progetto entra nella seconda fase, prevista dall’accordo tra Comune di Riccione e Regione Emilia-Romagna. Il piano vale complessivamente oltre 127mila euro, con 101mila euro di cofinanziamento regionale. In autunno partiranno gli interventi strutturali, a cominciare dalla videosorveglianza.

Sono previste 11 nuove telecamere multiottiche ad alta risoluzione: quattro all’incrocio tra viale Dante e viale Verdi, quattro nei giardini pensili di via Cilea e tre all’incrocio tra viale Dante e viale Boito. Il programma comprende anche il potenziamento dell’illuminazione, la manutenzione del verde e interventi sugli arredi e sulle facciate dei Giardini dell’Alba.

"I risultati concreti raccolti in questo primo mese confermano l’importanza di un presidio di prossimità umano, empatico e sempre accessibile", commenta la sindaca Daniela Angelini. E annuncia per i prossimi mesi "il rafforzamento della videosorveglianza, il potenziamento dell'illuminazione e un'importante riqualificazione urbana dei Giardini dell'Alba e del centro".