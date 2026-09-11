Riccione, il chiosco del Parco della Resistenza riapre tutto l’anno

Affidata per cinque anni la gestione dello storico punto di ritrovo. Previsti orari stagionali, cura del verde e presidio dell’area.

Il chiosco del Parco della Resistenza avrà una gestione per i prossimi cinque anni e resterà aperto durante tutto l'anno. Si è conclusa la gara pubblica per l'affidamento della struttura, con il nuovo gestore che dovrà garantire la presenza nel parco anche nei mesi invernali e occuparsi di alcune attività legate alla cura dell'area.

La durata dell'affidamento sarà di cinque anni a partire dalla data del verbale di consegna. L'obiettivo indicato dal Comune è mantenere attivo uno dei punti di ritrovo all'interno del parco, assicurando un servizio di somministrazione di alimenti e bevande distribuito lungo tutto l'arco dell'anno.

Gli orari cambieranno però in base alla stagione. Dal primo novembre al 31 marzo, nei giorni dal lunedì al venerdì, il chiosco dovrà rimanere aperto almeno tre ore al giorno. Nel fine settimana l'apertura minima salirà invece a sei ore giornaliere. Durante la primavera e l'estate, dal primo aprile al 31 ottobre, il servizio sarà invece garantito tutti i giorni, per almeno otto ore quotidiane, in modo da coprire gli orari di maggiore frequentazione del parco.

Il nuovo affidamento non riguarda soltanto il bancone del chiosco. Tra gli obblighi previsti dal capitolato c'è infatti anche la cura degli spazi immediatamente circostanti. Il gestore dovrà occuparsi della pulizia dell'area, della custodia delle zone gioco dedicate ai bambini e del decoro dei camminamenti che costeggiano il laghetto. Nel progetto è prevista inoltre la possibilità di intervenire sull'area fitness del parco, con l'obiettivo di favorire l'attività sportiva all'aria aperta. L'eventuale implementazione dovrà essere concordata con l'amministrazione comunale. Dopo l'aggiudicazione della gara, il prossimo passaggio sarà la stipula formale del contratto. Poi il chiosco potrà tornare a essere un punto di riferimento per chi frequenta il Parco della Resistenza, con un servizio che continuerà anche quando la stagione turistica sarà ormai terminata.