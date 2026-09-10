Riccione, il Comune dà mandato a un legale per il video della Lega

L’avvocato Moreno Maresi dovrà valutare le azioni a tutela dell’immagine e della reputazione della città dopo il filmato pubblicato su TikTok e le oltre 700mila visualizzazioni

L’Amministrazione comunale di Riccione ha formalmente conferito il mandato legale all’avvocato del Foro di Rimini Moreno Maresi in merito alla diffusione di un video diffamatorio contro la città pubblicato lo scorso 5 agosto. L’incarico è stato affidato con l’obiettivo di intraprendere le opportune azioni legali per tutelare il prestigio, l’immagine turistica e la reputazione della città, a seguito della comparsa di un contenuto ritenuto fortemente lesivo, discriminatorio e denigratorio sul canale TikTok della Lega.

I dettagli della vicenda e i fatti contestati

La vicenda ha avuto inizio con la diffusione di un filmato sul canale TikTok denominato “@legaofficial”. Il video ipotizzava uno scenario distopico proiettato nell’anno 2030, mostrando immagini di una spiaggia sovraffollata di persone con la pelle scura, falsamente attribuite alla costa riccionese. Il contenuto visivo era accompagnato dal testo in sovrimpressione: “POV: È il 2030, sei in spiaggia a Riccione e Matteo Salvini non è Ministro dell’Interno”. Si trattava in realtà di riprese effettuate a Ceuta, città spagnola situata nel Nordafrica, utilizzate per un accostamento che l’Amministrazione ha fin da subito giudicato inaccettabile e pretestuoso, capace di generare rapidamente oltre settecentomila visualizzazioni e numerosi commenti offensivi. Complessivamente, tutti i video pubblicati contro Riccione dallo stesso profilo hanno totalizzato oltre due milioni di visualizzazioni.

La dichiarazione della sindaca

“Di fronte all’arroganza di chi insulta Riccione e i suoi valori fondanti, la risposta della città si traduce nella ferma tutela della propria storia – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. Non indietreggiamo di un millimetro e, come ampiamente annunciato, abbiamo conferito il mandato legale all’avvocato Moreno Maresi, che ringrazio per la disponibilità, per difendere la nostra città. Riccione è da sempre una città dell’accoglienza, dell’ospitalità e del rispetto, e non permetterà mai che il colore della pelle delle persone venga strumentalizzato per fare becera propaganda, infangando nel contempo il nostro nome. Andremo fino in fondo per ottenere il risarcimento dei danni all’immagine e al brand turistico della città, che abbiamo deciso di destinare interamente al fondo comunale per il sostegno agli affitti delle famiglie in maggiore difficoltà economica.”

Le parole del legale incaricato

L’incarico di assistere il Comune è stato affidato all’avvocato Moreno Maresi del Foro di Rimini, il quale avrà il compito di delineare la strategia d’azione e istruire le pratiche per la tutela dell’Ente. “Desidero ringraziare il Comune di Riccione per la fiducia accordata con il conferimento di questo importante incarico – dichiara l’avvocato Maresi –. Sin da ora procederò con un attento approfondimento di tutti gli atti e degli elementi a disposizione, con il preciso obiettivo di valutare e intraprendere, presso le sedi competenti, le migliori iniziative finalizzate alla tutela della reputazione e dell’onorabilità della città di Riccione.”



