Riccione, il Comune incontra i nuovi parroci di San Martino e Stella Maris

La sindaca Daniela Angelini e la giunta hanno accolto don Tarcisio Tamburini e don Giuseppe Bilancioni

La sindaca di Riccione Daniela Angelini e la giunta comunale hanno ricevuto giovedì pomeriggio, nella sala di rappresentanza del municipio, don Tarcisio Tamburini, nuovo parroco di San Martino, e don Giuseppe Bilancioni, alla guida della parrocchia Stella Maris alle Fontanelle.

L’incontro si è svolto nell’ambito del riassetto pastorale della Diocesi di Rimini, stabilito dal vescovo monsignor Nicolò Anselmi che ha interessato anche le comunità parrocchiali riccionesi. La visita è stata un’occasione per conoscersi, presentarsi reciprocamente e avviare un primo confronto tra le nuove guide delle due parrocchie e l’amministrazione comunale.

In un clima di cordialità e dialogo, la sindaca e gli assessori hanno potuto condividere con i due parroci una prima riflessione sulla realtà della città, sulle caratteristiche delle comunità parrocchiali e sulle tante attività che quotidianamente animano il territorio. L’incontro ha rappresentato anche un primo momento per mettere a fuoco le possibili occasioni di collaborazione e confronto sui temi che riguardano la vita della comunità, con particolare attenzione alle persone, alle famiglie, ai giovani e alle situazioni di maggiore fragilità.

A nome della sindaca e della giunta è stato espresso a don Tarcisio e a don Giuseppe il benvenuto dell’amministrazione e l’augurio per l’inizio del loro percorso pastorale a Riccione. È stata inoltre sottolineata l’importanza del ruolo che le parrocchie svolgono nel tessuto sociale cittadino, non soltanto come luoghi di fede, ma anche come spazi di incontro, ascolto, educazione, solidarietà e partecipazione.





